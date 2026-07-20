Сьогодні, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини грають за кубок чемпіонів світу з футболу.

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115. Вільямс відірвався від суперника, зайшов у штрафний майданчик, а потім заплутався в ногах.

114. Мессі біля кутового прапорця. Лео спробував вразити лівий кут воріт після розіграшу, але зовсім трішки не влучив.

113. Ферран Торрес вийшов віч на віч із голкіпером Аргентини і забив, але Вінчич зафіксував положення поза грою.

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112. Футболісти збірної Іспанії тримають м'яч і не дозволяють суперникам створити бодай один момент.

111. В аргентинців банально немає сил...

110. Голкіпер Іспанії Унай Сімон відверто тягне м'яч, чекаючи Мессі аби взяти м'яч до рук.

109. Мессі вимагає м'яч, щоб розпочати атаку. Іспанці повністю перекривають вільні зони. Вільних зон немає...

108. Аргентинці намагаються організувати хоч щось.

*А тепер уже Аргентині потрібно йти вперед, бо втрачати нічого.

106. ГООООООООООООООЛ!!!!!!!! Ферран Торрес отримав можливість пробити після рикошету від Еміліано Мартінеса і завдав гарматного удару під поперечину – 1:0!!!

Другий екстрайм розпочався!!!

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Світлини з віче команд у перерві між екстратаймами:

Фото: EPA/UPG Футболісти збірної Аргентини готуються до продовження гри

Фото: EPA/UPG Іспанці готуються до другого екстатайму

Перерва!!!

105+2. Порро вводить м'яч з ауту. Аргентинці намагаються зустрічати суперників максимально жорстко, на межі...

105+1. Мессі як лев виборов м'яч у центрі поля і відпасував на Медіну. Хоч останній вийшов на поле з лави для запасних, але обігнати настирливого Педро Порро не зміг.

105. Вінчич додав 3 хвилини до основного часу першого екстратайму.

104. Скалоні отримав жовту картку за емоції після епізоду Кукурельї і Сімеоне.

103. Мессі отримав м'яч в центрі поля, а потім яскраво шведою запустив Сімеоне у вільний простір. Аргентинця штовхнув у спину Кукурелья, але Вінчич не карає іспанця.

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101. Заміна в Аргентини: Сенесі вийшов замість Альвареса. Скалон вирішив поставити все на оборону!

100. Ямаль наважився на обвідний удар у напрямку лівого кута штрафного майданчика, але не влучив.

99. Подвійна заміна від де ла Фуенте: Субіменді і Ерік Гарсія замінили Ляпорта і Родрі.

98. Іспанці взагалі не зупиняються. Чергова атака на ворота аргентинців.

97. Вінчич фіксує фол проти Ніколаса Отаменді.

96. ГОООООООООЛ!!!!!! Ніко Вільямс зорієнтувався першим на добиванні й вразив ворота Аргентини – 1:0! НІ! Гол скасовано!!!

95. Аргентинці біля своїх воріт ледь не наварили каші, але змогли зреагувати.

94. Педрі елегантно черпачком підкинув на Вільямса. Ніко головою м'яч підправив, але Мартінес зміг виконати сейв. Браво, голкіпере!

93. Ферран легко проходить у штрафний майданчик, але не зміг віддати нормально на Ямаля.

92.Тальяфіко видряпав м'яч і наштовхнувся на Педро Порро. Вінчич фіксує фол іспанця. Аргентинці хоч м'яч помацають.

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91. Іспанці починають із контролю м'яча. Вони, ясно, контролюватимуть м'яч більшу частину матчу.

Перший екстратайм розпочався!!!

Фото з другого тайму:

Фото: EPA/UPG Ольмо виграв боротьбу головою

Фото: EPA/UPG Мессі тягне м'яч

Фото: EPA/UPG Ямаль намагається створити гольовий момент

Фото: EPA/UPG Ямаль намагається дотягнутися до м'яча

Перерва!!! Екстратайми – 2 по 15 хвилин.

90+8. Мартінееееееееес!!! Врятував свою команду!

90+7. Ямаль і Порро біля м'яча. Напруга за межею просто!

90+6. Небезпечний штрафний біля воріт Аргентини... Паредес зніс суперника.

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*Цікаво, скільки хвилин ще додасть Славко Вінчич.

*У меншості закінчуватимуть аргентинці...

90+3. Червона картка для Енцо Фернандеса!!! Він дуже жорстко в'їхав з розгону в Пау Кубарсі!

90+2. Мессі розіграв штрафний і намагався самотужки пробити, але не зміг!

90+1. Мессі протягнув м'яч самотужки і наштовхнувся на плече Ляпорта. Штрафний для Аргентини.

*Тим часом оператор перевів камеру на трибуни і показав Андреса Іньєсту, Чаві, Ікера Касільяса, Серхіо Рамоса, Карлеса Пуйоля. Вони б стали у пригоді зараз.

90. Словенський арбітр додав до основного часу матчу 4 хвилини.

89. Іспанці намагаються закрутити мереживо з комбінацій на підступах до воріт Аргентини, але чинні чемпіони світу й досі тримають навалу суперників. Родрі наважився на удра з 30 метрів, але м'яч полетів набагато вище воріт.

88. Педрі легко втримав м'яч у боротьбі з Мессі (повірив у себе!) у центрі поля і намагався у класичному для себе стилі протягнути м'яч по центру, але адресатів для продовження не було.

87. Ферран Торрес відкрився у штрафному майданчику аргентинців, отримав пас і злету пробив у напрямку правого кута воріт Еміліано Мартінеса. Невдало.

86. Ніко Вільямс намагався розкрутити Моліну праворуч, але аргентинець прочитав задум суперника і вибив куди очі дивилися – вперед.

85. Торрес опинився сам на правому фланзі, опустив очі прострілити, аж раптом біля нього опинився Медіна. Аут для іспанців.

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84. Енцо Фернандес жорстко зустрів Мікеля Меріно в центрі поля, сфолив, але другу жовту картку не отримав.

83. Аргентинці б'ються за кожен м'яч, не цураються бодай одного єдиноборства.

82. Славко Вінчич заспокоїв аргентинця жовтою карткою...

81. Енцо Фернандес упав у боротьбі з Родрі і почав скаржитися.

80. Ляпоооорт!!!! Отримав можливість пробити головою з декількох метрів і пробив... у руки Еміліано Мартінеса.

79. Правим флангом атакує Іспанія. Ламін Ямаль щось намагається вигадати, але аргентинці несамовито захищають свої володіння.

78. Кутовий для футболістів Іспанії. У боротьбі за м'яч Кубарсі переїхав декількох суперників, але до ігрового прилада не дотягнувся. Іспанці накочують хвилями на ворота Мартінеса.

77. Наростає тиск на ворота Аргентини. Пау Кубарсі з метрів 25 сильно пробив у правий кут ворті Мартінеса, але Еміліано знову рятує свою команду.

76. Небезпечноооо!!! Педрі опинився перед воротами і пробив під тиском Де Поля лівою ногою. Мартінес виконав сейв.

*Для розуміння, хто такий Мікель Меріно (тицяйте!).

75. Подвійна заміна від де ла Фуенте: Меріно і Вільямс замінили Ольмо і Баену.

74. Ямаль вирізав зовнішнім боком стопи на Торреса, але пас був неточним.

73. Ямаль укотре втрачає м'яч у сутичці з Тальяфіко. Аргентинець сьогодні як криптоніт для іспанського вундеркінда.

72. Аргентинці лівим флангом зусиллями Тальяфіко намагалися пройти в атаку, але Педро Порро не дозволив.

71. Цікаво, чи підуть уперед аргентинці. Пора б уже.

70. Мартінес довгим пасом вибив уперед. Ромеро і Де Поль пішли з поля, а Медіна і Сімеоне вийшли на заміну.

69. Матч продовжується. Мартінес повинен продовжити гру.

67. Перерва на водопій. Зустрінемося за хвилину!

66. Торрес відгукнувся на пас Ямаля і сильно пробив у напрямку воріт аргентинців. Еміліано Мартінес спокійно забрав м'яч, хоча було небезпечно...

65. Баена дуже високо подав у штрафний майданчик, і Ніколас Тальяфіко з переляку вибив на кутовий, хоча поряд суперників не було.

64. Двічі іспанці подавали в штрафний аргентинців, двічі було дуже небезпечно, але Мессі і компанія поки тримаються.

63. Баена проти Моліни на фланзі зустрівся і вирішив не йти вперед. Віддав на Педрі, який елегантно продовжив на Ольмо. Дані пробив, м'яч "жабкою" поскакав до Мартінеса, який зафіксувати ігровий прилад не зміг – кутовий.

62. Ламін Ямаль намагався накрутити Тальяфіко, впав, але Славко Вінчич вирішив, що це не фол. М'яч для аргентинців від воріт уведе Мартінес.

61. Відповідь від Іспанії – подвійна заміна: Оярсабаль і Руїс йдуть відпочивати, а Педрі і Феран Торрес починають свій шлях у цьому матчі.

60. Ямаль б'є у стінку, а потім м'яч відлетів до Порро. Останній прострілив, але всі аргентинці лягають під м'яч.

59. Педро Порро здавалося б у програному епізоді впав після того, як Паредес перевірив його гомілкостоп. Можливість подати у штрафний аргентинців. Ямаль, Оярсабаль і Баена поки біля м'яча.

58. Ламін Ямаль отримав м'яч у центрі поля, намагався розвинути атаку через Родрі і Руїса, але поки варіантів немає.

57. Ще одна заміна в Аргентини: Мнотіель пішов з поля, Моліна вийшов на поле.

56. Кутовий для іспанців. Баена розіграв із Ямалем, а той віддав на Педро Порро. Останній спробував подати, але запоров.

55. Отамееееендііі!!!! В останню мить зняв з ноги Оярсабаля м'яч, хоча той уже був у штрафному Мартінеса і готувався бити.

54. Ямаль намагався проскочити повз Тальяфіко, але вкотре не зміг.

53. Маккалістер утримує м'яч корпусом від Ольмо і намагається потримати того в себе, щоб трішки перепочити. Ясно, що без м'яча складніше грати.

52. Паредес отримав попередження не за фол, а за поштовх Дані Ольмо...

51. Паредес отримав максимально безглузду жовту картку після тактичного фолу на Родрі в центрі поля. Питання в тому, навіщо він взагалі вийшов на поле.

50. Тепер Баена жорстко зустрів Монтіеля на фланзі. Остудіть хтось того хлопця, бо щанадто гарячим вийшов з підтрибунного приміщення.

49. Родріго Де Поль отпинився під тиском Алекса Баени, почав бігти в напрямку власних воріт і заробив тактичний фол, знайшовши контакт із іспанцем.

48. Ліонель Мессі біля м'яч перед подачею з кута поля. Аргентинець подав, але загострити не зміг. Доведеться все починати спочатку.

47. Аргентинці контролюють м'яч біля центру поля.

46. Із заміни розпочинає Ліонель Скалоні: Леандро Паредес змінив Ніко Гонсалеса.

Другий тайм розпочався!!!

23:10. Слідом розпочався яскравий виступ під назвою "Love".

Фото: EPA/UPG Шоу у перерві між таймами фіналу ЧС-2026

23:07. Бачимо також на шоу легендарних бразильців Роналдо та Роналдіньйо. Нормальна тусовка.

Фото: EPA/UPG Бразильці Роналдо та Роналдіньйо під час шоу у перерві між таймами

23:05. У шоу вже взяв участь Джастін Бібер і Шакіра. Картинка красива. Звісно, американці вміють робити красивий перформанс.

Фото: EPA/UPG Шакіра співає у рамках шоу

Фото: EPA/UPG Джастін Бібер виступає під час перерви фіналу ЧС-2026

Прямо зараз триває шоу у перерві між таймами. Воно триватиме близько півгодини, після чого матч продовжать.

Світлини з першого тайму:

Фото: EPA/UPG Мессі обходить у центрі поля Родрі

Фото: EPA/UPG Оярсабаль бореться за м'яч проти Маккалістера

Фото: EPA/UPG Дані Ольмо намагається втікти від Лісандро Мартінеса

Фото: EPA/UPG Еміліано Мартінес зафіксував м'яч у руках

Фото: EPA/UPG Ніко Фернандес прострілює під тиском Фабіана Руїса

Фото: EPA/UPG Монтіель у підкаті вибиває м'яч з-під ніг Кукурельї

Фото: EPA/UPG Ямаль у боротьбі проти Маккалістера

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі проти Алексіса Маккалістера

Фото: EPA/UPG Мессі проти Кубарсі

Фото: EPA/UPG Родрі проти Ніко Фернандеса

Основні статистичні показники першого тайму (Іспанія – Аргентина): Xg (0,23:0,00), володіння м'ячем (65:35), удари (3:0), удари в площину воріт (2:0), кутові (2:0), жовті картки (0:1), фоли (7:9).

Далі буде

Перерва!!!

45+3. В атаці закінчують тайм іспанці.

45+2. Лео Мессі відіграв в обороні і заробив тактичний фол. На досвіді підставив ногу під удар Мікелю Оярсабалю.

45+1. Ніко Гонсалес накрутив Педро Порро на фланзі (вони знайшли один одного), а іспанець відквитав і повернув м'яч собі.

45. Головний арбітр матчу Славко Вінчич додав до основного часу тайму 3 хвилини.

44. Перша заміна в Аргентини, вимушена: Ніколас Отаменді замінив Лісандро Мартінеса.

43. Лісандро Мартінес тримається за задню поверхню стегна. Сигналізує про необхідність заміни... Отакого нам не треба. Без травм давайте, панове.

42. Кукурелья наважився на удар, покотив низом у напрямку правої стійки воріт, але зовсім трішки не влучив. Хоч виглядало небезпечно збоку, голкіпер аргентинців навіть не витягнув руку до м'яча – відчув момент.

41. Іспанці намагаються дотиснути суперників, забивши у роздягальню... Побачимо.

40. Педро Порро небезпечно накинув у штрафний майданчик аргнетинців, але ніхто на пас відкугнутися не зміг. Як наслідок, Еміліано Мартінес витримав паузу і забрав м'яч до рук.

39. Догралися... Де Поль двічі подавав у напрямку штрафного майданчика суперників, а потім вирішив віддати нижче і віддав Оярсабалю. Захисник, Аргентини Лісандро Мартінес, який був поряд, розумів, що іспанця потрібно зупиняти зараз. Зупинив підкатом на жовту картку.

38. Оярсабаль отримав можливість пробити і запустив м'яч лівою ногою у дотик у ворота аргентинців. На щастя для біло-синіх, Мартінес легко склався й забрав м'яч собі.

37. Енцо Фернандес занадто багато собі дозволив, втратив м'яч і дозволив іспанцям розігнати швидку контратаку. Кукурелья в один дотик прокинув Монтіеля і намагався підбігти до воріт Мартінеса лівим флангом, але аргентинець як гриб навесні зрізав м'яч з-під ніг суперника.

36. Родрі спокійно контролював м'яч і заробив простий фол у центрі поля.

35. Видно, що аргентинцям важко стягнути темп, запропонований іспанцями. Діватися нікуди, якщо хочуть перемогти.

34. Кукурелья доволі спокійно зайшов у штрафний майданчик суперника і прострілив прямо на ногу Ромеро. Вінчич за секунду ще й зафіксував положення поза грою в іспанця. Ясно, чому Кукурелья так легко в штрафний майданчик аргентинців зайшов. Бо дали!

33. Мессі вирішив не подавати, обігрався в центрі поля з партнером, прокинув повз Ямаля, але далі зачепитися за м'яч не зміг.

32. Маккалістер лівим флангом протягнув м'яч і картинно впав, заробивши фол на Родрі. Аргентинці отримали непоганий шанс подати у штрафний майданчик іспанців з метрів 40.

31. Тальяфіко як за книжкою відіграв у захисті проти Ямаля. Аргентинець не купився на вихиляси суперника і відібрав м'яч.

30. Ямаль намагався тонким пасом віддати на Ольмо, але м'яч котився занадто сильно для адресата. Еміліано Мартінес уже готується вибивати м'яч від воріт.

29. Іспанці настільки заганяють аргентинців, що Енцо Фернандес не цурається як у дворі вибивати м'яч кудись уперед. Лише б від воріт подалі...

28. Тальяфіко нахабно руками поклав Ямаля на газон, але головний арбітр Славко Вінчич поки не карає аргентинців. Може, колись покарає...

27. Захисник Іспанії Пау Кубарсі ледь не наварив каші. Футболіст віддав слабкий пас на Унай Сімона. Воротар був змушений вибивати абикуди!

26. Їдем далі. Аргентинці розіграли м'яч.

24. Футболісти пішли на хвилину перепочити. Перерва на водопій.

23. Мессі опускається нижче, щоб трішки допомогти партнерам по команді. Цього разу Лео стартував фактично з опорної зони, відчув руку Родрі на спині і зупинився, заробивши фол. Дотик був міінімальним, але аргентинець відчуває це на клітинному рівні.

22. Мартінес спокійно зафіксував м'яч у руках після подачі іспанців з кутового.

21. Знову іспанці пресингують М'яч виходить на кутовий.

20. Нарешті Мессі отримав можливість відчути в себе в ногах м'яч. Лео намагався знайти розрізним пасом Альвареса у штрафному іспанців, але Ніко Фернандес не зрозумів свого капітана і завчасно відгукнувся на пас, зіпсувавши атаку.

19. Ямаль красиво обігрався з Ольмо і намагався розвинути атаку, але Тальяфіко на швидкості переїхав і Ламіна і м'яч. Аргентинці не будуть гратися з перспективним хлопцем, усе серйозно.

18. Дані Ольмо засмутився через те, що отримав по нозі в епізоді на старті матчу, тому вирішив помститися. Під гарячу руку потрапив Енцо Фернандес. Іспанець агресивно заїхав в ногу супернику.

17. Ніко Фернандес і Педро Порро знову зарубилися біля воріт Сімона, переможцем у доволі контактному протистоянні вийшов іспанець.

16. Ямаля знову знайшли довгим пасом. Цього разу Ламін спокійно прокинув м'яч собі на хід, пробігся і покотив уздовж лінії воріт Аргентини... Еміліано Мартінес спокійно вийшов з воріт і в падінні зафіксував м'яч у руках.

15. Де Поль навісив на Ніко Фернандеса, але занадто сильно, тому м'яч вилетів за межі поля. Від воріт для Іспанії.

14. Алекс Баена на прийомі заїхав коліном у стегно Ліонелю Мессі в центрі поля. Штрафний для Аргентини.

13. А ось і перше жорстке зіткнення! Алексіс Маккалістер пішов у небезпечний підкат у ноги Дані Ольмо, після чого іспанець ліг на газон. Зіграно жорстко, але не в контакт, тому арбітр поки мовчить.

12. Іспанці не змогли організувати гол, тому вирішили опустити м'яч нижче на Унай Сімона. Схоже, вирішили витягнути аргентинців на себе, але ж латиноамериканці не вчора у футбол почали грати.

11. Баена з кутового подав прямісьнько на Дані Ольмо. Іспанець встиг першим дотиком приземлити м'яч, але пробити йому вже не дали. У штрафному майданчику аргентинців немає багато часу на роботу.

10. Ямаль відкрився на своєму правому фланзі, отримав м'яч після довгого пасу, але обробити його не вистачило майстерності. Малий ще.

9. Аргентинці знову забрали м'яч собі. Тальяфіко довгим кросом перевів м'яч на Ніко Фернандеса. Останній дуже просто зловив його на груди, але потім як гриби навколо виросли Порро і Кубарсі. Ясна річ, м'яч тепер у футболістів Іспанії.

8. Збірна Іспанії на старті застосовує високий пресинг проти аргентинців, грає першим номером і відверто тисне на свого суперника. Очевидно, головний тренер іспанців Луїс де ла Фуенте зробив ставку на швидкий гол.

7. Родрі як ніж крізь масло пройшов центром поля збірної Аргентини і віддав довгий пас на Баену, аел Монтіель головою встиг вибити м'яч подалі.

6. Буквально за 30 секунд Ямаль знову знайшов м'яч в тій же зоні, низом прострілив, але Лісандро Мартінес спокійно перехопив м'яч. За мить Мессі ледь не вийшов віч на віч із Унай Сімоном, але зовсім трішки не встиг за м'ячем після розрізного пасу.

5. Ямааааааааль!!!! Ламін обстукався з партнером на правому боці штрафного майданчика і пробив низом, але голкіпер аргентинців Мартінес був до цього готовим! Перший момент!

4. Монтіель жорстко зустрів Баену на своєму фланзі. Іспанець апелює до Вінчича й просить жовту картку для суперника, але ж усі розуміють, що цього не буде так рано.

3. Тальяфіко намагався по флангу запустити Маккалістера, але пас був неточним.

2. На старті матчу саме аргентинці контролюють м'яч. Монтіель, Мартінес і Ромеро між собою перекочують ігровий прилад під невеликим тиском Ямаля і компанії.

1. Педро Порро збив Ніко Фернандеса у центрі поля. Нормальний початок.

Матч розпочався!!!

22:00. Перед початком матчу вболівальників і футболістів на стадіоні привітали найвідоміші брати-конферансьє у світі – брати Майкл і Брюс Баффери. Дрижаки по тілу після такого.

21:59. Гімн Аргентини лунає! Як же футболісти натхненно його співають!!!

21:58. Лунає гімн Іспанії. Для довідки: там немає слів, тому не дивуйтеся, що футболісти не співають його.

21:57. Команди вийшли на поле!!!

21:55. Команди вже у підтрибунці... 5 хвилин до старту!!!

21:52. А ось і він! У сумці Louis Vuitton на арену винесли головний трофей у футболі, за який боротимуться сьогодні команди, – Кубок світу!

21:50. Як не дивно, нині на стадіоні виступає американський актор Том Круз! Проголошує мотиваційну промову про мир у всьому світі... Вибачте, але трішки смішно слухати про це на наступний день після масованого балістичного російського обстрілу Києва.

Фото: EPA/UPG Том Круз під час виступу перед фіналом ЧС-2026

21:45. На стадіоні зараз лунає гімн чемпіонату світу з футболу 2026 року. Свято спорту й життя! До старту матчу залишилося 15 хвилин

21:42. Подивіться на цю атмосферу! Вболівальники збірної Іспанії чекають на шоу!

¡¡Nos encanta 𝗩𝗘𝗥 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗥𝗢𝗝𝗢 en las gradas!!



¿Hay también camisetas por casa? ¿En plazas? ¿Bares? ¿En casa? ¡¡QUEREMOS SENTIROS CERCA!!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/oABOGlZuHh — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

21:40. Співачка Дженніфер Хадсон тим часом виконує на арені гімн господарів фіналу змагань – Сполучених Штатів Америки!

Фото: EPA/UPG Дженніфер Хадсон виконує гімн США

21:35. Домовилися з організаторами забрати пару-трійку м'ячів з фіналу. Ловіть!

Фото: EPA/UPG М'ячі для фіналу ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною

21:30. Команди вже випробували поле під час розминки! Заливаємо красивих світлин звідти!

Фото: EPA/UPG Аргентинці перед стартом гри

Фото: EPA/UPG Футболісти збірної Іспанії

Фото: EPA/UPG Еміліано Мартінес перед грою

Фото: EPA/UPG Іспанці розминаються

Фото: EPA/UPG Ламін Ямаль перед грою

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі під час розминки

21:27. Відеотрансляція матчу відбудеться на MEGOGO. Якщо немає можливості подивитися, залітайте сюди.

21:25. Гратимуть сьогодні на «Метлайф Стедіум»! Це надсучасна арена, місткістю 82500 осіб, яку відкрили у 2010 році. Лишень погляньте, яка краса!!! 35 хвилин до старту!

🏆 #FIFAWorldCup El MetLife está listo 🏟️



Otra final, otra cita con la historia. No trates de entender esta locura, vivila con nosotros 🩵🤍



​¿Desde qué rincón del planeta vas a alentar hoy? 🌎 pic.twitter.com/5c08XkRNmf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

21:20. Ще трішки історії! Очевидно, збірна Аргентини історично досвідченіша у фіналах чемпіонатів світу! Загалом вона грала у фіналах сім (!) разів, якщо рахувати цьогорічний. В активі аргентинців три перемоги – у 1978-му, 1986-му і 2022-му роках! Іспанці натомість гратимуть лише у своєму другому фіналі в історії. Минулого разу вони перемогли. Це було 16 років тому на ЧС-2010.

21:18. Аргентинці теж уже на базі! До матчу залишилося трішки більше 40 хвилин!

21:15. Іспанці прибули на стадіон «Метлайф Стедіум»! Виглядають готовими до конкурентної гри!

21:12. Давайте поки згадаємо той без перебільшення історичний матч!

The last #FIFAWorldCup Final was absolute cinema 🍿 pic.twitter.com/Um1GfqujAG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

21:11. У фіналі ЧС-2022 три з половиною роки тому збірна Аргентини перемогла Францію у серії пенальті – 4:2 (3:3 ща підсумками 120 хвилин матчу).

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі разом із партнерами по команді й уболівальниками з Кубком світу, 2022 рік

21:10. Варто сказати про це окремо! Збірна Аргентини сьогодні захищатиме титул чемпіонів світу з футболу! В історії змагань усього дві (!) збірні в історії вигравали ЧС двічі поспіль: Італії (1934, 1938) та Бразилії (1958, 1962).

21:05. Хвилинка перерви на історію. Аргентина та Іспанія зіграли між собою 14 матчів. В активі обох збірних по 6 перемог, ще 2 матчі завершилися внічию.

21:02. А тепер йдем до Ямаля. Він, напевно, зараз готується до матчу. Роздягальня іспанців порожня, але ж яка красива!

Todo dispuesto en nuestro vestuario para la gran final.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/22YRyW920X — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

21:00. Заглянемо поки в роздягальню збірної Аргентини. Цікаво, що обидві команди гратимуть сьогодні у домашньому комплекті форми! По-перше, це красиво!

🏆 #FIFAWorldCup



🇦🇷 Nuestros colores están listos para una nueva final del mundo 🌎



¡Vamos nosotros! 🩵🤍 pic.twitter.com/dNqPPXZWBC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

20:58. Давайте поки згадаємо найважчі матчі обох команд – півфінальні! Іспанці створили сенсацію, відносно легко здолавши Францію, а аргентинці здійснили камбек у матчі з Англією.

Фото: EPA/UPG Ямаль забиває гол із офсайду

Фото: EPA/UPG Мессі б'ється за м'яч проти Беллінгема

20:57. Іспанці натомість вийшли з першого місця групи Н (Кабо-Верде, Уругвай, Саудівська Аравія). У плей-оф "Фурія Роха" перемогла Австрію (3:0), Португалію (1:0), Бельгію (2:1) і Францію (2:0).

20:55. Пропонуємо згадати шлях команд до фіналу ЧС-2026. Аргентинці виграли групу J (Австрія, Алжир, Йорданія), а потім перемогли по черзі Кабо-Верде (3:2), Єгипет (3:2), Швейцарію (3:1) і Англію (2:1).

Фото: Графіка LB.ua Шлях до фіналу ЧС-2026 Аргентини та Іспанії

20:52. Стартова одинадцятка збірної Іспанії на гру: Сімон – Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Родрі (К), Руїс – Ямаль, Ольмо, Баена – Оярсабаль.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

20:50. До вашої уваги стартовий склад збірної Аргентини на фінал ЧС-2026: Мартінес – Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Монтіель – Гонсалес, Фернандес, Маккалістер, Де Поль – Альварес, Мессі (К).

🏆 #FIFAWorldCup



📋 ¡Once inicial confirmado! ⚽



Así formará #Argentina para la final ante #España 🇪🇸 💪



🙌 ​¡Alentemos todos juntos en este último paso! 🩵🤍 pic.twitter.com/PstmprUp7f — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

20:48. Організатори готують масштабну розважальну програму не лише перед початком гри, а й у перерві між таймами. Очікується, що шоу за розмахом буде схожим на виступи під час Супербоулу. На сцену вийдуть Кріс Мартін, Джастін Бібер, Мадонна, Шакіра, Густаво Дудамель і BTS.

20:47. На стадіоні «Метлайф Стедіум» уже розпочалася церемонія відкриття фіналу чемпіонату світу з футболу! Пізніше закинемо вам фотографій звідти. APD:

Фото: EPA/UPG Американський співак Cвайє Лі виступає

Фото: EPA/UPG Американський співак Пост Мелоун під час виступу перед фіналом ЧС-2026

Фото: EPA/UPG Блогер ISHOWSPEED виступає перед стартом матчу

20:46. Сьогодні опівночі збірні Франції та Англії визначили між собою володарів бронзових медалей ЧС-2026. Ними стали англійці, перемігши в результативному матчі – 6:4!

20:45. Вітаємо, друзі! Нарешті! Сьогодні ми дізнаємося, хто стане новим чемпіоном світу з футболу! Збірна Англії та команда Аргентини трішки більше як за годину з'являться на полі. Поки чекаємо, пропонуємо вам почитати прев'ю до матчу. У ньому ви дізнаєтеся про головні відмінності в грі сьогоднішніх фіналістів. Ба більше, дізнаєтеся, що ці команди об'єднує набагато більше, ніж просто фото молодого Ліонеля Мессі з немовлям Ламіном Ямалем.

19 липня 2026 року. Нью-Джерсі. «Метлайф Стедіум». Початок матчу – о 22:00. Температура повітря +26С.

A story is waiting to be written.#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

Дочекалися! Ласкаво просимо на фінал чемпіонату світу з футболу 2026 року, в якому грають збірні Іспанії та Аргентини

Стартові склади:

Іспанія: Сімон, Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья, Родрі (К), Руїс, Ямаль, Ольмо, Баена, Оярсабаль.

Головний тренер – Луїс де ла Фуенте (Іспанія).

Аргентина: Мартінес, Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Монтіель, Гонсалес, Фернандес, Маккалістер, Де Поль, Альварес, Мессі (К).

Головний тренер – Ліонель Скалоні (Аргентина).

Арбітр – Славко Вінчич (Словенія).