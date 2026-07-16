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Рада звернулась до МОК продовжити відсторонення спортсменів РФ та Білорусі від змагань

“За” проголосували 245 народних депутатів.

Рада звернулась до МОК продовжити відсторонення спортсменів РФ та Білорусі від змагань
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада звернулась до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) продовжити відсторонення спортсменів РФ та Білорусі від змагань. 

Документ схвалює офіційне Звернення до Міжнародного олімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій із закликом продовжувати блокування участі атлетів з Російської Федерації та Республіки Білорусь у міжнародних спортивних змаганнях. 

Таке відсторонення пропонують зберегти до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

Нещодавно Міжнародна федерація гандболу допустила до змагань російських та білоруських спортсменів. 

Дев'ять країн ЄС закликають позбавити фінансування спортивні організації, які повертають росіян і білорусів. Вони пропонують розглянути питання про те, чи варто залучати такі організації до майбутніх обговорень та заходів, які стосуються розвитку спорту в ЄС.

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