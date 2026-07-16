ЦПД: попри астрономічне фінансування оборонні підприємства Росії починають відчувати труднощі

Чистий прибуток держкорпорації “Ростех” за 2025 рік обвалився на 42%.

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Попри масштабне фінансування ключові оборонні підприємства Росії починають відчувати серйозні фінансові труднощі.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Проблему публічно визнав голова держкорпорації “Ростех” Сергій Чемезов: на зустрічі з прем’єр-міністром РФ він заявив, що чистий прибуток компанії за 2025 рік обвалився на 42%.

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Як зазначає ЦПД, це пояснюється тим, що виробництво зброї у Росії стає дедалі дорожчим.

Санкції перекрили прямий доступ до західних технологій, також дається взнаки загальне погіршення ситуації в російській економіці, дефіцит кадрів та інфляція.

Унаслідок навіть найбільші оборонні підприємства вже не здатні самостійно утримувати темп виробництва, якого вимагає Кремль. Заява Чемезова – це прямий сигнал уряду, що для підтримання роботи системи потрібно більше грошей.

Зазначається, що для російського уряду це серйозний виклик, бо брати додаткові кошти немає звідки, а федеральний бюджет і так уже має рекордний дефіцит.