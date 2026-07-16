У Херсонській області є жертва та майже 20 поранених через атаки РФ

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У Херсонській області вчора від ворожих обстрілів потерпали 33 населені пункти. РФ атакувала дронами та із артилерії. Одна людина загинула, ще 19 – дістали поранення.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Станіслав, Урожайне, Берислав, Милове, Інгулець, Олександрівка, Костирка, Новорайськ, Чарівне, Широка Балка, Софіївка, Микільське, Придніпровське, Новодмитрівка, Янтарне, Антонівка, Федорівка, Надіївка, Дар'ївка, Музиківка, Велетенське, Львівські Отруби, Красносільське, Кізомис, Іванівка, Миколаївка, Миролюбівка, Михайлівка, Саблуківка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили поштове відділення, стільникову вежу, магазин, господарські споруди та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.