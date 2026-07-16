Ворог вранці атакував Одесу, є пошкодження навчального закладу і АЗС (доповнено)

Місто в жалобі за загиблими вчора людьми.

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Рано вранці 16 липня армія Росії знову вдарила по Одесі. Пошкоджено навчальний заклад.

Сьогодні в місті день жалоби за трьома вбитими учорашнім ударом людьми. Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

«Непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким», – прокоментував він.

Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що також пошкоджено АЗС.

«В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено територію АЗС, також вибито скління та пошкоджено дах будівлі освітнього закладу. Інформація про постраждалих не надходила. Тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки», – сказав він.