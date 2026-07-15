Росія вранці атакувала Одесу. Є жертви (доповнено)

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Вранці середи армія Росії вдарила по Одесі. Є загиблі й поранені, пошкоджено багатоповерхівку.

Про удар начальник МВА Сергій Лисак повідомив близько 7:35. Станом на 7:48 відомо про трьох загиблих і трьох поранених.

Потерпілі госпіталізовані.

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Фото: Олег Кіпер у Telegram Пошкодження в Одесі

«Всі деталі зʼясовуємо», – сказав Лисак.

Згодом голова ОВА Олег Кіпер додав, що внаслідок ранкового ракетного удару пошкоджень дістала багатоповерхівка. Також пошкоджено нежитлову будівлю і газопровід, внаслідок чого спалахнула пожежа. Також пошкоджено одноповерхову будівлю та склад готової продукції виробничого підприємства. Ушкоджень зазнали вантажні автомобілі, пожежі вже ліквідовано.

Крім Одеси, росіяни атакували АЗС на півдні області. Пошкоджено операторську, пожежі не було.

О 7 ранку Лисак підбив підсумки учорашніх ударів по місту. Вибухова хвиля пошкодила і вибила вікна, поранених не було.