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Росія вранці атакувала Одесу. Є жертви (доповнено)

Щонайменше троє людей загинули і троє поранені. 

Росія вранці атакувала Одесу. Є жертви (доповнено)
Нічний удар по Одесі
Фото: ДСНС України в Telegram

Вранці середи армія Росії вдарила по Одесі. Є загиблі й поранені, пошкоджено багатоповерхівку. 

Про удар начальник МВА Сергій Лисак повідомив близько 7:35. Станом на 7:48 відомо про трьох загиблих і трьох поранених.

Потерпілі госпіталізовані.

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Пошкодження в Одесі
Фото: Олег Кіпер у Telegram
Пошкодження в Одесі

«Всі деталі зʼясовуємо», – сказав Лисак.

Згодом голова ОВА Олег Кіпер додав, що внаслідок ранкового ракетного удару пошкоджень дістала багатоповерхівка. Також пошкоджено нежитлову будівлю і газопровід, внаслідок чого спалахнула пожежа. Також пошкоджено одноповерхову будівлю та склад готової продукції виробничого підприємства. Ушкоджень зазнали вантажні автомобілі, пожежі вже ліквідовано.

Крім Одеси, росіяни атакували АЗС на півдні області. Пошкоджено операторську, пожежі не було. 

О 7 ранку Лисак підбив підсумки учорашніх ударів по місту. Вибухова хвиля пошкодила і вибила вікна, поранених не було. 

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