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Гідрометцентр: в середу погода набуватиме стабільності, місцями можливі короткочасні дощі

На Прикарпатті, Закарпатті та південному сході прогнозують грози.

Гідрометцентр: в середу погода набуватиме стабільності, місцями можливі короткочасні дощі
Фото: pixabay

15 липня в Україні зростатиме атмосферний тиск і погода набуватиме стабільності, проте місцями ще можливі короткочасні дощі та грози. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 15 липня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 15 липня

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Очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 14-19°, вдень 23-28°.

Вдень 15 липня на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни прогнозують грози. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.

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