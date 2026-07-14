Головне за вівторок, 14 липня: відставка уряду Свириденко, понад 200 бойових зіткнень, звільнення гендиректора "Укроборонпрому"

Бойові дії на Донеччині, 203 бойових зіткнення, ворожі обстріли, удар по Сумах, продовження воєнного стану і мобілізації. Яким запам’ятається 1602-й день повномасштабної війни.

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Верховна Рада на засіданні 14 липня відправила у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Її кабінет працював менш ніж рік: на посаду голови уряду Свириденко прийшла 17 липня 2025 року.

За відставку проголосували 258 народних депутатів. Голосування провели під сигнал повітряної тривоги через балістичну загрозу.

Звільнення прем'єра автоматично означає відставку всього уряду.

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Докладніше – в новині.

Як проводжали прем'єрку – в нашому репортажі Не дотягнувши трьох днів до року: як пішов у відставку уряд Свириденко

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 липня на фронті від початку доби відбулося 203 бойові зіткнення.

Найгарячіше на Покровському та Слов'янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 липня – в новині.

Російські війська вдарили по житловому сектору на околиці Сум. Ймовірно, із застосуванням касетного боєприпасу.

За оновленими даними від Сумської МВА, постраждали 7 людей, серед них 11-річний хлопчик, який отримав гостру реакцію на стрес. 30-річний чоловік та 59-річна жінка - у тяжкому стані. Двоє постраждалих перебувають у стаціонарних відділеннях лікарень, двоє на амбулаторному лікуванні.

Пошкоджені приватні житлові будинки.

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На вулицях поблизу місця удару можуть залишатися нерозірвані боєприпаси.

Гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін сьогодні завершує роботу на цій посаді. У дописі про звільнення від зазначив, що для нього було честю очолювати найбільшу українську оборонну компанію.

Причину звільнення Сметанін не назвав, але воно відбулося на тлі розслідування вибухів у Вишневому. Росія обстріляла склад одного з підприємств «Укроборонпрому»", розміщеного в межах житлового сектору. Детонація призвела до катастрофічних руйнувань – за оцінкою уряду, це найгірші наслідки для житла за весь час війни.

Президент повідомив, що до трагедії призвело те, що керівники двох державних підприємств діяли всупереч розпорядженням. Він анонсував кадрові рішення.

Верховна Рада на засіданні 14 липня проголосувала за продовження дії воєнного стану і мобілізації. Нинішній термін збігає 2 серпня, дію продовжили до 31 жовтня.

За проголосували 313 депутатів. Це вже 20-те продовження.

Верховна Рада підтримала за основу посилення кримінальної відповідальності за виготовлення і розпосюдження дитячої порнографії. «За» проголосував 231 депутат.

В пресслужбі Верховної Ради повідомили, що документ передбачає посилення кримінальної відповідальності за збут і розповсюдження матеріалів інтимного характеру дітям, примушування неповнолітніх до участі у їх створенні, а також за поширення «дорослого контенту» за участі дітей.

Докладніше – в новині.

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Рокитнянський районний суд Київської області 14 липня розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу для екскомандира 155-ї ОМБр "Анна Київська" Станіслава Лучанова. Його підозрюють в організації викрадення і вбивства двох людей.

Засідання розпочалось із 4-годинною затримкою й на самому його початку Лучанов заявив журналістам, що не визнає своєї провини.

Зрештою Суд відправив екскомандира 155-ї бригади Лучанова у СІЗО.

Більше інформації – в новині.

Росіяни атакували два кораблі, які рухалися морським коридором в Чорному морі під прапорами Танзанії та Ліберії.

"Ворог продовжує прицільно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Черговою ціллю агресора стали два торговельних судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден", - повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Екіпаж у складі 11 людей евакуювали на берег, троє з них постраждало.

Російське міноборони заявило, що вони "уразили три сухогрузи і п'ять резервуарів з пальним для ЗСУ".

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