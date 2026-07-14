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Росіяни атакували два судна під прапорами Танзанії та Ліберії в Чорному морі, загинув капітан

Ще троє людей постраждали.

Росіяни атакували два судна під прапорами Танзанії та Ліберії в Чорному морі, загинув капітан
Фото: Одеська ОВА

Росіяни атакували два кораблі, які рухалися морським коридором в Чорному морі під прапорами Танзанії та Ліберії. В результаті одна людина загинула, ще троє постраждали. 

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог продовжує прицільно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Черговою ціллю агресора стали два торговельних судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден", - написав він у Telegram.

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Кіпер зазначив, що екіпаж у складі 11 людей евакуювали на берег, троє з них постраждало. 

Він висловив співчуття рідним та близьким загиблого. 

"Кожен такий цинічний удар ворога - воєнний злочин проти мирних людей, цивільного судноплавства та світової продовольчої безпеки", - наголосив голова ОВА.

Тим часом російське міноборони заявило, що вони "уразили три сухогрузи і п'ять резервуарів з пальним для ЗСУ". 

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