Посадовець військової частини на Київщині організував схему ухилення від мобілізації

Він влаштовував чоловіків на цивільні посади до частини, тоді звільняв, але дані в ТЦК не передавав.

Посадовцю однієї з військових частин Київщини повідомили про підозру за схему незаконного бронювання військовозобов’язаних.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Начальник відділення персоналу та стройового, який також є заступником начальника штабу військової частини, разом зі спільниками влаштовував чоловіків на цивільні посади до військової частини. Згодом їх звільняли, але інформацію про це не передавали до ТЦК і це дозволяло незаконно уникати мобілізації.

Слідчі задокументували два епізоди. За кожного військовозобов’язаного організатори схеми вимагали по 4 500 доларів, отримавши загалом 9 000 хабаря.