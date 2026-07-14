Посадовець військової частини на Київщині організував схему ухилення від мобілізації

Посадовцю однієї з військових частин Київщини повідомили про підозру за схему незаконного бронювання військовозобов’язаних.
Про це повідомила Київська обласна прокуратура.
Начальник відділення персоналу та стройового, який також є заступником начальника штабу військової частини, разом зі спільниками влаштовував чоловіків на цивільні посади до військової частини. Згодом їх звільняли, але інформацію про це не передавали до ТЦК і це дозволяло незаконно уникати мобілізації.
Слідчі задокументували два епізоди. За кожного військовозобов’язаного організатори схеми вимагали по 4 500 доларів, отримавши загалом 9 000 хабаря.
- Раніше у цьому ж кримінальному провадженні прокуратура повідомила про підозру спільникам військовослужбовця — депутату Бородянської селищної ради і заступниці селищного голови.
- За версією слідства, саме вони шукали військовозобов’язаних і переконували їх у можливості «вирішити питання» з бронюванням.
- Суд уже обрав їм запобіжні заходи: депутата відправили під варту, а посадовиці призначили цілодобовий домашній арешт з відстороненням від посади.