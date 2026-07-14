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Львів’янина підозрюють у вербуванні дівчаток для створення дитячої порнографії

Головного інженера будівельної компанії взяли під варту без права внесення застави.

Львів’янина підозрюють у вербуванні дівчаток для створення дитячої порнографії
48-річний чоловік знаходив малолітніх у соціальних мережах

У Львові головного інженера будівельної компанії підозрюють у вербуванні малолітніх для створення дитячої порнографії.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, 48-річний чоловік знаходив малолітніх у соціальних мережах. Там він входив у довіру до дітей, маніпулював та схиляв до створення заборонених матеріалів за їх участю. 

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Залежно від ситуації, він використовував різні підходи: в одних випадках видавав себе за однолітка, а згодом відкривав справжній вік, в іншим – одразу зазначав, що є значно старшим.

Задокументовано, що упродовж квітня-травня 2026 року підозрюваний завербував двох малолітніх дівчат віком 9 та 11 років.

Слідство встановило, що отримані матеріали він зберігав на телефоні, а також пересилав щонайменше шістьом особам, отримуючи у відповідь аналогічні файли.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Йому інкримінують розбещення та вербування малолітніх, а також зберігання та розповсюдження дитячої порнографії.

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