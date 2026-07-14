Уряд змінив підхід до формування держзамовлення у сфері освіти: орієнтиром стане прогноз потреб ринку праці

Новий підхід застосують уже під час формування державного замовлення на 2026–2027 роки.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка започатковує реформу державного замовлення на підготовку фахівців. Вперше в Україні його формуватимуть на основі довгострокового прогнозу потреб ринку праці, а не лише пропозицій державних замовників, повідомляє урядовий портал.

Новий підхід застосують уже під час формування державного замовлення на 2026–2027 роки. Прогноз потреб економіки у фахівцях до 2036 року підготувало Міністерство економіки спільно з компанією KPMG за підтримки уряду Бельгії. Під час моделювання врахували очікуваний вплив післявоєнної відбудови, технологічного розвитку, демографічних змін, міграції та євроінтеграції.

За базовим сценарієм кількість зайнятих в економіці має зрости з 12,9 млн осіб у 2025 році до 13,6 млн у 2030-му та 14,6 млн у 2036 році. Найбільше зростатиме попит на інженерів, технічних спеціалістів, виробничі та будівельні професії, медиків, науковців і фахівців прикладних напрямів.

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Зокрема, у будівельній галузі потреба у працівниках, за прогнозом, може збільшитися з приблизно 520 тисяч до понад 1,2 млн осіб до 2036 року. Також очікується зростання попиту в переробній промисловості, професійній, науковій та технічній діяльності.

За оцінками Мінекономіки, лише у 2032–2036 роках економіці знадобиться близько 2,62 млн нових працівників. Найбільший попит прогнозують на професіоналів, кваліфікованих робітників, технічних фахівців, працівників виробництва, торгівлі та сфери послуг.

Водночас у міністерстві зазначають, що забезпечити майбутні потреби ринку лише за рахунок випускників закладів освіти не вдасться. Тому, крім реформи освіти, необхідні заходи для залучення економічно неактивного населення до ринку праці та повернення українців з-за кордону.

Уряд наголошує, що прогноз не визначає автоматично кількість бюджетних місць. Під час формування державного замовлення також враховуватимуть можливості системи освіти, державну політику та інші чинники.

У Мінекономіки повідомили, що прогноз потреб ринку праці планують регулярно оновлювати, а в майбутньому зробити його відкритим для закладів освіти, роботодавців і вступників, щоб вони могли краще орієнтуватися у професіях, які будуть найбільш затребуваними.