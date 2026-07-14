Головне за ніч та ранок вівторка, 14 липня: вибухи в Києві, майже 250 боєзіткнень, День взяття Бастилії

Нічна повітряна атака , 244 бойові зіткнення, бої на Покровському та Словʼянському напрямках, ворожі обстріли, атака Ірану на танкери ОАЕ в Ормузькій протоці.

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Наземну частину параду в Парижі відкриють близько 500 військовослужбовців із країн “Коаліції охочих”

У Києві одразу по опівночі пролунала серія вибухів.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про балістичний удар та закликав містян перебувати в укриттях. Мер Віталій Кличко повідомив про роботу у столиці сил протиповітряної оборони. Зафіксовано пожежу у Голосіївському районі за двома адресами, там ворог влучив у складські приміщення. У Дарницькому районі палали автомобілі.

Зранку у ДСНС повідомили, що на іншій локації виявили вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату. Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Жертв і постраждалих, на щастя, немає.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 244 бойові зіткнення.

Найбільше – на Покровському напрямку (37).

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного.

Сили оборони уразили десять районів зосередження живої сили та дві артилерійські системи противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1120 солдатів, 6 танків, 46 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та систем ППО, 11 НРК, 330 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 одиниці спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 421 810 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

На світанку 14 липня та вчора росіяни атакували Чернігівщину. Поранені троє людей.

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Через атаки російської армії у Одеській області пошкоджена цивільна та промислова інфраструктура.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Ворог атакував й інші регіони України.

Уночі (з 18:00 13 липня) противник атакував 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (район пуску – повітряний простір ТОТ АР Крим) та 135 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ в РФ, ТОТ Донецька, та із Гвардійського в Криму.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни», – розповіли у Повітряних силах.

Зафіксували влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків у 10 місцях. Інформацію по двох балістичних ракетах уточнюють.

Іран атакував крилатими ракетами танкери ОАЕ «Момбаса» й «Аль-Бахія» в Ормузькій протоці, територіальних водах Оману. Внаслідок атаки загинув член екіпажу «Момбаси» індійського походження, ще восьмеро отримали поранення. З них четверо – тяжкі, повідомило міністерство оборони ОАЕ 14 липня.

Пораненими є шестеро громадян Індії та двоє українців. На борту обох суден спалахнули пожежі.

Міноборони ОАЕ підтвердило, що перебуває на найвищому рівні готовності та боєготовності для протидії будь-яким загрозам і вживає всіх необхідних заходів для рішучої відповіді на будь-яку спробу підірвати безпеку та стабільність країни.

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Сьогодні Франція відзначає своє головне національне свято – День взяття Бастилії. Військові та військові літаки з усієї Європи приєднаються до помпезного параду в Парижі, який має стати демонстрацією підтримки України та доказом європейської військової сили, повідомляє France24.

У останній День взяття Бастилії за президентства Еммануеля Макрона він приймає близько 30 інших лідерів. Парад має на меті показати як очільнику Росії Володимиру Путіну, так і президенту США Дональду Трампу, що Європа єдина та посилює свою оборону. Центральним елементом святкування є паризький парад під Тріумфальною аркою епохи Наполеона та вздовж Єлисейських полів, який надихнув Трампа влаштувати власний парад минулого року.

Президент України Володимир Зеленський приєднається до Макрона разом із майже 30 іншими главами держав та урядів у спеціальній зоні огляду параду.

Українські війська пройдуть маршем брукованою алеєю, а українські пілоти, які пройшли навчання у Франції, здійснять політ на двох винищувачах Mirage 2000B у складі спільних екіпажів із французькими колегами.

Докладніше – в новині.

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