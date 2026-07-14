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Іран атакував два танкери в Ормузькій протоці. Один моряк загинув, серед поранених є українці

В тяжкому стані перебувають четверо членів екіпажу. 

Іран атакував крилатими ракетами танкери ОАЕ «Момбаса» й «Аль-Бахія» в Ормузькій протоці, територіальних водах Оману. Внаслідок атаки загинув член екіпажу «Момбаси» індійського походження, ще восьмеро отримали поранення. З них четверо – тяжкі, повідомило міністерство оборони ОАЕ 14 липня.

Пораненими є шестеро громадян Індії та двоє українців. На борту обох суден спалахнули пожежі.

«Міністерство оборони засудило цю відверту атаку, яка вважається серйозним порушенням та явним недотриманням норм міжнародного права, що загрожує безпеці та стабільності регіону. ОАЕ залишають за собою повне право відповісти на цю ескалацію та вжити всіх необхідних заходів для захисту своєї території, своїх громадян і резидентів у спосіб, що забезпечує суверенітет, безпеку та стабільність країни й захищає її національні інтереси», – йдеться у повідомленні Міноборони ОАЕ. 

Міністерство підтвердило, що перебуває на найвищому рівні готовності та боєготовності для протидії будь-яким загрозам і вживає всіх необхідних заходів для рішучої відповіді на будь-яку спробу підірвати безпеку та стабільність країни.

  • Ізраїль і США розпочали операцію проти Ірану 28 лютого 2026. Вони декларували цілями усунення ядерної і ракетної загрози від цієї країни, а також зміну режиму. Відтоді було декілька спроб встановити стійке перемир'я і домовитися про умови повноцінного миру, але успіхом вони не завершилися. 
  • Остання мирна домовленість фактично зірвалася, сторони звинуватили одна одну в порушенні виконання домовленостей. Штати анонсували нові удари
  • Іран продовжує атакувати судна в Ормузькій протоці, яку він перекрив на початку конфлікту. 
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