Велика Британія долучиться до кредиту ЄС на 90 млрд євро для підтримки України

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Велика Британія погодилася зробити внесок у кредитну програму Євросоюзу на підтримку України у 2026–2027 роках. Розмір внеску відповідатиме вартості контрактів, укладених із британськими оборонними виробниками.

Про це йдеться у спільній заяві ЄС та Великої Британії, опублікованій на сайті Європейської комісії.

У заяві наголошується, що Євросоюз і Сполучене Королівство залишаються відданими підтримці України та продовжуватимуть допомагати їй стільки, скільки буде потрібно для припинення російської агресії та досягнення справедливого й тривалого миру.

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Сторони також привітали підписання договірної угоди, яка завершила переговори щодо участі Великої Британії в кредитній програмі ЄС обсягом 90 мільярдів євро.

Це дозволить Україні закуповувати оборонну продукцію у ширшого кола виробників, зокрема британських компаній. Велика Британія компенсуватиме частину витрат, пов'язаних із залученням кредитних коштів, пропорційно до вартості контрактів із власними підприємствами оборонної промисловості.

У ЄС та Великій Британії підкреслили, що ця домовленість демонструє спільну підтримку України та підтверджує тісну взаємодію оборонно-промислових комплексів обох сторін.

У заяві також наголошується, що підтримка України є важливою інвестицією в безпеку всієї Європи, а сильна, суверенна й безпечна Україна залишається ключовим елементом стримування подальшої російської агресії.