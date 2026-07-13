Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
ГоловнаСвіт

Велика Британія долучиться до кредиту ЄС на 90 млрд євро для підтримки України

Розмір внеску залежатиме від вартості контрактів, укладених із британськими виробниками.

Велика Британія долучиться до кредиту ЄС на 90 млрд євро для підтримки України
Фото: ArmyInform

Велика Британія погодилася зробити внесок у кредитну програму Євросоюзу на підтримку України у 2026–2027 роках. Розмір внеску відповідатиме вартості контрактів, укладених із британськими оборонними виробниками. 

Про це йдеться у спільній заяві ЄС та Великої Британії, опублікованій на сайті Європейської комісії.

У заяві наголошується, що Євросоюз і Сполучене Королівство залишаються відданими підтримці України та продовжуватимуть допомагати їй стільки, скільки буде потрібно для припинення російської агресії та досягнення справедливого й тривалого миру.

Реклама

Сторони також привітали підписання договірної угоди, яка завершила переговори щодо участі Великої Британії в кредитній програмі ЄС обсягом 90 мільярдів євро.

Це дозволить Україні закуповувати оборонну продукцію у ширшого кола виробників, зокрема британських компаній. Велика Британія компенсуватиме частину витрат, пов'язаних із залученням кредитних коштів, пропорційно до вартості контрактів із власними підприємствами оборонної промисловості.

У ЄС та Великій Британії підкреслили, що ця домовленість демонструє спільну підтримку України та підтверджує тісну взаємодію оборонно-промислових комплексів обох сторін.

У заяві також наголошується, що підтримка України є важливою інвестицією в безпеку всієї Європи, а сильна, суверенна й безпечна Україна залишається ключовим елементом стримування подальшої російської агресії.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies