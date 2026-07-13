Азербайджан розглядає остаточний вихід з Ради Європи, якщо не буде відновлено право голосу делегації, - Алієв

Президент назвав це рішення несправедливим і закликав "виправити помилку".

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Азербайджан розглядає можливість повного виходу з Ради Європи після того, як його право голосу в Парламентській асамблеї Ради було призупинено у 2024 році.

Про це на IV Шушинському глобальному медіафорумі заявив президент країни Ільхам Алієв, передає "Європейська правда".

Алієв зазначив, що Баку обмірковує "не лише призупинення або заморожування членства" в Раді Європи.

Реклама

"Ми однозначно розглядаємо можливість виходу з цієї структури", – пояснив він.

За його словами, керівництво Ради Європи звернулося до Баку з проханням знайти рішення, щоб країна залишилася членом організації.

"Генеральний секретар Ради Європи зв’язався зі мною та попросив нас не робити цього та знайти спосіб покращити ситуацію", – розповів Алієв.

Він додав, що шкодує про погіршення відносин із організацією.

"Вони повинні відновити право голосу нашої делегації. Після цього азербайджанська делегація повернеться... Ми не зробили жодних неправильних кроків. Вони прийняли несправедливе рішення. Тому вони повинні зробити крок назад і визнати свої помилки", – сказав президент Азербайджану.

Контекст

ПАРЄ на січневій сесії 2024 року відмовилось підтверджувати повноваження азербайджанської делегації через ситуацію з правами людини та відмову країни допустити спостерігачів Асамблеї на вибори президента.

У відповідь Азербайджан оголосив про вихід з ПАРЄ, а пізніше – пішов на подальшу конфронтацію з Радою Європи.