ФІФА допустила Росію до юнацького Чемпіонату світу з футболу U-15

ФІФА офіційно допустила збірну Росії до нового юнацького чемпіонату світу U-15, який відбудеться в Азербайджані з 22 по 31 жовтня 2026 року. Це перший міжнародний турнір під егідою ФІФА за участю російської команди після її відсторонення у 2022 році.

Про це повідомила Асоціація футбольних федерацій Азербайджану.

Зазначається, що Рада ФІФА схвалила проведення Чемпіонату світу та фестивалю серед гравців до 15 років, а до першого турніру серед юнаків запросять команди всіх асоціацій-членів ФІФА.

Окремо Росію не згадують, але агентство DPA повідомило, що формулювання про участь "усіх членів ФІФА" поширюється також на Росію та Білорусь.

Другий розіграш турніру у 2027 році проведуть лише серед дівочих команд. Починаючи з 2028 року ФІФА планує проводити окремі змагання для юнацьких і дівочих збірних до 15 років.