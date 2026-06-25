ФІФА допустила Росію до юнацького Чемпіонату світу з футболу U-15

ФІФА офіційно допустила збірну Росії до нового юнацького чемпіонату світу U-15, який відбудеться в Азербайджані з 22 по 31 жовтня 2026 року. Це перший міжнародний турнір під егідою ФІФА за участю російської команди після її відсторонення у 2022 році.
Про це повідомила Асоціація футбольних федерацій Азербайджану.
Зазначається, що Рада ФІФА схвалила проведення Чемпіонату світу та фестивалю серед гравців до 15 років, а до першого турніру серед юнаків запросять команди всіх асоціацій-членів ФІФА.
Окремо Росію не згадують, але агентство DPA повідомило, що формулювання про участь "усіх членів ФІФА" поширюється також на Росію та Білорусь.
Другий розіграш турніру у 2027 році проведуть лише серед дівочих команд. Починаючи з 2028 року ФІФА планує проводити окремі змагання для юнацьких і дівочих збірних до 15 років.
- Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росію відсторонили від змагань на клубному й національному рівнях.
- Минулого року президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив із промовою і заявив, що сподівається, що Росія повернеться до міжнародного футболу.
- Білорусь офіційно не відстороняли, однак білоруські клуби та збірні грають міжнародні матчі без глядачів та на нейтральних полях.