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ФІФА допустила Росію до юнацького Чемпіонату світу з футболу U-15

Турнір відбудеться на 22-31 жовтня в Азербайджані.

ФІФА допустила Росію до юнацького Чемпіонату світу з футболу U-15
Президент ФІФА Джанні Інфантіно
Фото: EPA/UPG

ФІФА офіційно допустила збірну Росії до нового юнацького чемпіонату світу U-15, який відбудеться в Азербайджані з 22 по 31 жовтня 2026 року. Це перший міжнародний турнір під егідою ФІФА за участю російської команди після її відсторонення у 2022 році.

Про це повідомила Асоціація футбольних федерацій Азербайджану. 

Зазначається, що Рада ФІФА схвалила проведення Чемпіонату світу та фестивалю серед гравців до 15 років, а до першого турніру серед юнаків запросять команди всіх асоціацій-членів ФІФА.

Окремо Росію не згадують, але агентство DPA повідомило, що формулювання про участь "усіх членів ФІФА" поширюється також на Росію та Білорусь.

Другий розіграш турніру у 2027 році проведуть лише серед дівочих команд. Починаючи з 2028 року ФІФА планує проводити окремі змагання для юнацьких і дівочих збірних до 15 років.

  • Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росію відсторонили від змагань на клубному й національному рівнях. 
  • Минулого року президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив із промовою і заявив, що сподівається, що Росія повернеться до міжнародного футболу
  • Білорусь офіційно не відстороняли, однак білоруські клуби та збірні грають міжнародні матчі без глядачів та на нейтральних полях.
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