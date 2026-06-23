Норвегія гарантувала плей-оф чемпіонату світу перемогою над Сенегалом

"Золоте покоління" збірної Норвегії демонструє один з найбільш видовищних і результативних стилів гри на чемпіонаті світу з футболу. "Вікінги" у другому турі розібралися зі збірною Сенегалу.

Перший тайм завершився скромною перевагою скандинавів в один гол завдяки точному удару Педерсена. А от по перерві увімкнувся на повну Ерлінг Голанд. Зірковий нападник оформив другий поспіль дубль, збільшивши загальний доробок голів на Мундіалі до чотирьох і поступаючись лише Ліонелю Мессі.

Сенегал просто здаватися не збирався. Між голами Голанда і на початку компенсованого часу двічі відзначився Ісмаїла Сарр, тож кінцівка зустрічі не минула для Норвегії без нервів. Але все ж вдалося зберегти переможний результат. 3:2 - "вікінги" йдуть в 1/16 фіналу, а в останньому турі позмагаються із Францією за перше місце в групі.