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ЧС-2026: збірна Єгипту перемогла Нову Зеландію та очолила групу

Лідер єгиптян Салах зробив дві результативні дії.

ЧС-2026: збірна Єгипту перемогла Нову Зеландію та очолила групу
Нова Зеландія – Єгипет
Фото: EPA/UPG

Збірна Єгипту перемогла Нову Зеландію (3:1) у другому турі групового етапу в квартеті G на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

На 15 хвилині рахунок у матчі відкрив Сурман. Єгиптяни відповіли точними ударами Зіко, Салаха й Трезеге.

Після перемоги єгиптяни посідають першу сходинку в квартеті G з чотирма очками в активі. 

Іранці й бельгійці посідають друге й третє місця відповідно з двома очками. Замикає групу Нова Зеландія – один пункт.

Нагадаємо, збірна Ірану в матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 зіграла внічию з Бельгією (0:0). 

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