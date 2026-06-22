ЧС-2026: збірна Єгипту перемогла Нову Зеландію та очолила групу

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Збірна Єгипту перемогла Нову Зеландію (3:1) у другому турі групового етапу в квартеті G на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

На 15 хвилині рахунок у матчі відкрив Сурман. Єгиптяни відповіли точними ударами Зіко, Салаха й Трезеге.

Після перемоги єгиптяни посідають першу сходинку в квартеті G з чотирма очками в активі.

Іранці й бельгійці посідають друге й третє місця відповідно з двома очками. Замикає групу Нова Зеландія – один пункт.

Нагадаємо, збірна Ірану в матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 зіграла внічию з Бельгією (0:0).