ЧС-2026: збірна Єгипту перемогла Нову Зеландію та очолила групу

Збірна Єгипту перемогла Нову Зеландію (3:1) у другому турі групового етапу в квартеті G на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
На 15 хвилині рахунок у матчі відкрив Сурман. Єгиптяни відповіли точними ударами Зіко, Салаха й Трезеге.
Після перемоги єгиптяни посідають першу сходинку в квартеті G з чотирма очками в активі.
Іранці й бельгійці посідають друге й третє місця відповідно з двома очками. Замикає групу Нова Зеландія – один пункт.
Нагадаємо, збірна Ірану в матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 зіграла внічию з Бельгією (0:0).