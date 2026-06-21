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Збірна Німеччини здійснила камбек у матчі з Котом-д’Івуаром і вийшла у плей-оф ЧС-2026

Бундестім врятував футболіст, який вийшов на заміну.

Збірна Німеччини здійснила камбек у матчі з Котом-д’Івуаром і вийшла у плей-оф ЧС-2026
Діоманде в боротьбі з Кімміхом
Фото: EPA/UPG

Збірна Німеччини змогла відігратися й перемогти в матчі з Кот-д’Івуаром в другому турі групового етапу в квартеті Е на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Нмеча б'є по воротах
Фото: EPA/UPG
Нмеча б'є по воротах

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На 30 хвилині Фран Кессьє зміг опинитися у правильному місці в штрафному майданчику Мануеля Ноєра і заштовхав м’яч у сітку воріт.

Гаверц бореться за м'яч
Фото: EPA/UPG
Гаверц бореться за м'яч

Та забирає м'яч у Пепе
Фото: EPA/UPG
Та забирає м'яч у Пепе

Німці відігралися лише на 68 хвилині. Деніз Ундав, який грав на полі лише 8 хвилин відгукнувся на подачу Амірі й зрівняв рахунок у матчі. На 4 доданій до основного часу хвилині Ундав відкрився між двома захисниками івуарійців, обробив м’яч після пасу Нмечі й з розвороту пробив у ворота повз голкіпера – 2:1.

Ундав намагається пройти вперед
Фото: EPA/UPG
Ундав намагається пройти вперед

Перемога дозволила підопічним Юліана Нагельсманна очолити групу Е з шістьома очками в активі. Положення після двох турів гарантує німцям місце в 1/16 фіналу змагань. 

Діоманде проти Кімміха
Фото: EPA/UPG
Діоманде проти Кімміха

Івуарійці залишаються на другій сходинці з трьома очками.

Команди, які поступилися в першому турі в квартеті Е, – Екватор і Кюрасао – зіграють між собою о 3 ночі за Києвом.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2026 Німеччина розгромила Кюрасао (7:1). Станом на 21 червня цей матч є найрезультативнішим на світовій першості 2026 року.

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