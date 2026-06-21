Збірна Німеччини змогла відігратися й перемогти в матчі з Кот-д’Івуаром в другому турі групового етапу в квартеті Е на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
На 30 хвилині Фран Кессьє зміг опинитися у правильному місці в штрафному майданчику Мануеля Ноєра і заштовхав м’яч у сітку воріт.
Німці відігралися лише на 68 хвилині. Деніз Ундав, який грав на полі лише 8 хвилин відгукнувся на подачу Амірі й зрівняв рахунок у матчі. На 4 доданій до основного часу хвилині Ундав відкрився між двома захисниками івуарійців, обробив м’яч після пасу Нмечі й з розвороту пробив у ворота повз голкіпера – 2:1.
Перемога дозволила підопічним Юліана Нагельсманна очолити групу Е з шістьома очками в активі. Положення після двох турів гарантує німцям місце в 1/16 фіналу змагань.
Івуарійці залишаються на другій сходинці з трьома очками.
Команди, які поступилися в першому турі в квартеті Е, – Екватор і Кюрасао – зіграють між собою о 3 ночі за Києвом.
Нагадаємо, у першому турі ЧС-2026 Німеччина розгромила Кюрасао (7:1). Станом на 21 червня цей матч є найрезультативнішим на світовій першості 2026 року.