Збірна Німеччини змогла відігратися й перемогти в матчі з Кот-д’Івуаром в другому турі групового етапу в квартеті Е на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Фото: EPA/UPG Нмеча б'є по воротах

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На 30 хвилині Фран Кессьє зміг опинитися у правильному місці в штрафному майданчику Мануеля Ноєра і заштовхав м’яч у сітку воріт.

Фото: EPA/UPG Гаверц бореться за м'яч

Фото: EPA/UPG Та забирає м'яч у Пепе

Німці відігралися лише на 68 хвилині. Деніз Ундав, який грав на полі лише 8 хвилин відгукнувся на подачу Амірі й зрівняв рахунок у матчі. На 4 доданій до основного часу хвилині Ундав відкрився між двома захисниками івуарійців, обробив м’яч після пасу Нмечі й з розвороту пробив у ворота повз голкіпера – 2:1.

Фото: EPA/UPG Ундав намагається пройти вперед

Перемога дозволила підопічним Юліана Нагельсманна очолити групу Е з шістьома очками в активі. Положення після двох турів гарантує німцям місце в 1/16 фіналу змагань.

Фото: EPA/UPG Діоманде проти Кімміха

Івуарійці залишаються на другій сходинці з трьома очками.

Команди, які поступилися в першому турі в квартеті Е, – Екватор і Кюрасао – зіграють між собою о 3 ночі за Києвом.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2026 Німеччина розгромила Кюрасао (7:1). Станом на 21 червня цей матч є найрезультативнішим на світовій першості 2026 року.