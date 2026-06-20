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США гарантували вихід в плей-оф домашнього чемпіонату світу перемогою над Австралією

Усі троє господарів Мундіалю йдуть на турнірі без поразок.

США гарантували вихід в плей-оф домашнього чемпіонату світу перемогою над Австралією
США - Австралія 2:0
Фото: EPA/UPG

Збірна Сполучених Штатів з футболу гарантовано зіграє в 1/16 фіналу чемпіонату світу. Один із трьох господарів світової першості здобув другу перемогу у груповому етапі, подужавши Австралію.

Доля матчу вирішилася ще у першому таймі: спершу Бургесс зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Балогуна, а ближче до перерви відзначився Фрімен. Команда з країни-континента результативно відповісти не змогла, та й не створила для цього особливо нагод.

Рахунок 2:0 на табло стадіону в Сіетлі означав, що США вже точно не завершать боротьбу на домашньому Мундіалі раніше першого раунду плей-оф. У заключному матчі групи з Туреччиною достатньо буде й нічиєї, щоб вийти в 1/16 фіналу саме з першого місця.

Загалом у трійці господарів турніру справи поки йдуть добре: Мексика вже виграла свою групу, а Канада має 4 очки після двох матчів і теж практично однією ногою в плей-оф. 

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