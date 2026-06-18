Гана на Мундіалі здобула перемогу над Панамою завдяки голу за секунди до свистка

На чемпіонаті світу з футболу дограють останні матчі першого туру групового етапу. Гана та Панама, яким не пощастило опинитися в одному квартеті з Англією та Хорватією, з'ясовували, хто буде ближчий до потрапляння у плей-оф.

Після яскравої дуелі двох інших команд групи протистояння африканців і латиноамериканців видалося не таким цікавим. Панама більше шукала щастя біля воріт Гани і загалом напрацювала бодай на нічию, але усе вирішив пізній гол.

Коли годинник показав вже п'яту компенсовану хвилину, результативний удар вдався Калебу Їренки. Для 20-річного хлопця зі скромного данського "Норшеланна" це був безсумнівно найважливіший гол його життя, у якому тепер можуть з'явитися з пропозиціями агенти відомих європейських клубів.

1:0 - рідкісний рахунок для цього Мундіалю. Ганійці тепер на другому щаблі групи, поступаючись лише англійцям. Саме зі збірною Туманного Альбіону їм грати наступний матч 23 червня о 23:00 за Києвом.