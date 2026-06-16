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Сльози Адвоката, расистський жест арбітра і японське виховання. Що відбувається на ЧС-2026 поза грою

На старті чемпіонату світу з футболу 2026 року глядачі вже побачили декілька сенсацій: перші очки катарців, подвиг Кабо-Верде в матчі з чемпіонами Європи й видовищний поєдинок між Японією і Нідерландами. На противагу ми стали свідками подій, які привертають увагу не менше, ніж власне матчі.

Чому заплакав найстарший тренер в історії чемпіонатів світу, як австралійський арбітр вляпався в скандал і чому в японців треба повчитися – у матеріалі LB.ua.

Сльози Адвоката, расистський жест арбітра і японське виховання. Що відбувається на ЧС-2026 поза грою
Японські вболівальники дивляться матч збірної Японії на ЧС-2026
Фото: EPA/UPG

Сльози як фінал голлівудського сценарію

Цьогорічний чемпіонат світу з футболу відрізняється від попередніх тим, що в ньому беруть участь країни, які без зміни формату змагань навряд чи в найближчому майбутньому змогли б виступити на такому рівні. Серед них країна-карлик у футбольному плані – Кюрасао. Це острівна автономна країна, чисельність якої трохи більша за 150 тисяч осіб. Однак це не завадило їй пробитися до фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2026 року, переписавши низку рекордів. Зокрема, Кюрасао стало найменшою за розміром і чисельністю країною, яка пробилася на світову футбольну першість.

ДІк Адвокат (праворуч) спілкується з футболістом збірної Кюрасао
Фото: EPA/UPG
ДІк Адвокат (праворуч) спілкується з футболістом збірної Кюрасао

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Завдячувати цим жителі країни мають Діку Адвокату – 78-річному нідерландському тренеру, який очолив їхню національну команду в 2024 році. За два роки роботи він вивів команду на чемпіонат світу, а потім був змушений піти з посади. Треба було підтримати доньку, яка мала серйозні проблеми зі здоров'ям. На щастя, їй стало краще, тому Адвокат вирішив довести справу до кінця зі збірною й повернувся в травні, за місяць до старту ЧС-2026.

Нідерландський тренер Дік Адвокат під час пресконференції
Фото: EPA/UPG
Нідерландський тренер Дік Адвокат під час пресконференції

Його команда потрапила в групу F разом із Німеччиною, Кот-д'Івуаром і Еквадором. Очевидно, представники острівної країни не серед фаворитів квартету. Попри це, Адвокат перед стартовою грою проти німців заявив, що суперникові буде непросто перемогти Кюрасао. І не збрехав, насправді, але зараз не про футбол.

Футбольний світ облетіли кадри, на яких Дік Адвокат розплакався перед стартом матчу. До слова, чемпіонат світу 2026 року – третій у його професійному доробку. Нідерландець не вирізнявся сентиментальністю упродовж кар'єри, але не витримав перед дебютом Кюрасао на світовій першості. Потім острів'яни пропустили від німців 7 м'ячів, але все ж змогли забити один гол, чим неабияк потішили нейтральних уболівальників. Для такої країни, як Кюрасао, це вже величезне досягнення, до якого долучився зокрема й Дік Адвокат. Його історія доводить, що футбол, як би це пафосно не звучало, – більше ніж гра.

78-річний спеціаліст, який уперше в історії вивів Кюрасао на чемпіонат світу, став опорою для своєї доньки, коли було треба, а потім подарував радість 150 тисячам людей. Як пояснив після гри, тому й плакав.

Це не «ОК»

Якщо Дік Адвокат плакав від радості перед грою, то австралійський рефері Шон Еванс, імовірно, плакатиме з інших причин.

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Перед початком гри транслятори продемонстрували кадри з кімнати VAR. Це звичайна практика, покликана показати глядачеві, хто відповідатиме за систему відеоповторів матчу. Що могло піти не так? Еванс, який входив у бригаду арбітрів, показав жест, що символізує расизм і верховенство білої раси. Це помітили The Athletic.

Шон Еванс (ліворуч) демонструє жест
Фото: Скриншот із трансляції
Шон Еванс (ліворуч) демонструє жест

Він з'єднав великий і вказівний пальці правої руки та витягнув три інші. Збоку можна розгледіти літери «w» і «p». Хоча цей знак схожий на звичайне «ОК», в ультраправих колах він означає верховенство білої раси – «white power» – один із різновидів супремасизму. Супремасизм – це ідеологія домінування однієї раси над іншою. Одним із тих, хто популяризував цей знак у такій конотації, став австралієць Брентон Таррант. Він продемонстрував його в залі суду, коли його судили за вбивство 50 людей у мечетях у Новій Зеландії.

Водночас інші вбачають у жесті судді відсилку до популярної дитячої ситуативної гри. Суть полягає в тому, що один учасник показує цей жест, а інший повинен встигнути поглянути в той бік. Хто програв – отримує стусана в плече.

Арбітр Шон Еванс (ліворуч) під час одного з матчів
Фото: EPA/UPG
Арбітр Шон Еванс (ліворуч) під час одного з матчів

У ФІФА заявили, що про епізод за участі Еванса знають, але поки що від коментарів утрималися. Імовірно, австралієць отримає за цей жест не стусана, а дискваліфікацію й білет додому ще до завершення офіційної частини змагань.

Мейваку

Не обійшлося на турнірі й без уже звичної історії, головними героями якої є японці: як гравці, так і вболівальники. Поки японські гравці святкували вольову нічию в матчі з Нідерландами, їхні фанати продемонстрували майстер-клас здорового вболівання. Після фінального свистка японці дістали сміттєві пакети і… почали прибирати сміття: пляшки, стакани, картонні коробки від снеків тощо.

Японський уболівальник на ЧС-2026
Фото: EPA/UPG
Японський уболівальник на ЧС-2026

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Уболівальники зі стажем пам'ятають, що вперше японці відзначилися цим на чемпіонаті світу з футболу 2022 року. Чотири роки тому їхня команда сенсаційно вийшла в плей-оф змагань із першого місця, обійшовши Німеччину й Іспанію, а потім поступилася Хорватії в драматичному матчі в серії пенальті – 1:3 (1:1 після 120 хвилин матчу). За каноном японські вболівальники мали б бути розлюченими й конфліктними, бо їхня команда програла, але сталося навпаки. Вони продемонстрували приклад того, як треба реагувати на поразки. Японці прибрали свій сектор на стадіоні й спокійно пішли. Ця, здавалося б, банально адекватна поведінка насправді рідкість на футбольному полі та й, ніде правди діти, на багатьох спортивних форумах також. Організаційний комітет ЧС-2022 навіть публічно подякував японцям за їхнє прибирання тоді.

За чотири роки ситуація повторилася. Після матчу збірної Японії і Нідерландів японські вболівальники теж прибрали сектор, не сортуючи сміття на своє й чуже, – зібрали все, що траплялося під руку. І, очевидно, такі дії знову викликали захоплення в мережі. Відреагували у ФІФА, прямо запитавши про це в однієї з фанаток.

«Це культура. Але, знаєте, це про повагу та вдячність за все – до гравців, до вболівальників, до стадіону. Для нас велика честь бути тут, тому ми не хочемо залишати за собою безлад», – пояснила поведінку японців вона.

Глибинна причина криється в мейваку – фундаментальному понятті в японській культурі, суть якого полягає в тому, аби не завдавати клопоту людям навколо. Це фундамент японського етикету, згідно з яким ти повинен робити все від себе залежне, аби своїми діями не нашкодити тим, хто поряд. Звідси й прибирання сміття, яке потенційно може спричинити дискомфорт іншим.Знаючи це, можна легко пояснити поведінку японських уболівальників. І, не сумнівайтеся, японських футболістів, які прибрали свою роздягальню після матчу з Нідерландами. 

Дякуємо за приклад, японські друзі, арігато!

У США, Канаді та Мексиці тим часом триває перший тур групового етапу ЧС-2026. Читайте LB.ua, щоб не пропустити найцікавіше.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
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