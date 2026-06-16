Бельгія на чемпіонаті світу не виправдала статус фаворита проти Єгипту

Після сенсаційної нічиєї у матчі Іспанії та Кабо-Верде інша європейська команда - Бельгія - також не зуміла розпочати свій шлях на чемпіонаті світу з футболу перемогою. "Червоні дияволи" розійшлися миром з Єгиптом.

При цьому тривалий час бельгійці взагалі ризикували програти представникам Африки. На 19-ій хвилині Імам Ашур розкішним ударом прошив Тібо Куртуа і вивів Єгипет уперед.

Очікуваної переваги Бельгії в атакувальній грі не було і близько: єгиптяни цілком могли розвинути успіх, а підсумкова статистика ударів свідчить про те, що обидві команди були рівними за кількістю створених нагод.

І все ж справедливо, що бельгійці зрештою вирівняли становище. Зіграв джокер Ромелу Лукаку: сам він не дістався до м'яча після прострілу партнера по команді, але змусив помилитися Мохамеда Гані, який відзначився автоголом.

1:1 у підсумку - хороші новини для Єгипту, який зміг заробити заліковий бал з фаворитом групи. Тепер завдання вийти в плей-оф для Мохаммеда Салаха і компанії стає простішим: далі менш імениті Іран та Нова Зеландія.