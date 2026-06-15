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ЧС-2026: Нідерланди та Японія поділили очки в результативному матчі

Японці двічі поступалися упродовж матчу.

ЧС-2026: Нідерланди та Японія поділили очки в результативному матчі
Нідерланди – Японія
Фото: EPA/UPG

Збірна Нідерландів зіграла внічию з Японією в першому турі групового етапу в квартеті F чемпіонату світу 2026 року, повідомляє LB.ua. 

Ван Геке намагається заблокувати удар Кубо
Фото: EPA/UPG
Ван Геке намагається заблокувати удар Кубо

Мален втікає від опонента
Фото: EPA/UPG
Мален втікає від опонента

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Відкрили рахунок у матчі нідерландці. На 51 хвилині Ван Дейк відкрився, виграв верхову боротьбу й відправив м’яч головою під праву стійку воріт. За 6 хвилин Накамура отримав м’яч біля кута штрафного майданчика й підступно пробив у лівий кут без шансів для голкіпера Нідерландців Вербруггена.

Cамервілл, Накамура й Сузукі дивляться на м'яч
Фото: EPA/UPG
Cамервілл, Накамура й Сузукі дивляться на м'яч

Cтрибок японського воротаря Сузукі
Фото: EPA/UPG
Cтрибок японського воротаря Сузукі

На 64-й нідерландці знову вийшли вперед. Цього разу Саммервілл точно закрутив м’яч під ліву стійку, рикошетом від якої той залетів у сітку воріт. Знову відігратися японці спромоглися лише на 88 хвилині. Камада завдав результативного удару головою.

Голкіпер Сузукі відбиває м'яч
Фото: EPA/UPG
Голкіпер Сузукі відбиває м'яч

Ван Дейк веде гру своєї команди
Фото: EPA/UPG
Ван Дейк веде гру своєї команди

У підсумку обидві команди записали до власного активу по одному очку. В паралельному матчі квартету F Швеція гратиме з Тунісом. Матч заплановано на 05:00 15 червня за київським часом.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу 2026 року триватиме до 19 липня. 

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