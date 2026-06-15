Збірна Нідерландів зіграла внічию з Японією в першому турі групового етапу в квартеті F чемпіонату світу 2026 року, повідомляє LB.ua.

Фото: EPA/UPG Ван Геке намагається заблокувати удар Кубо

Фото: EPA/UPG Мален втікає від опонента

Реклама

Відкрили рахунок у матчі нідерландці. На 51 хвилині Ван Дейк відкрився, виграв верхову боротьбу й відправив м’яч головою під праву стійку воріт. За 6 хвилин Накамура отримав м’яч біля кута штрафного майданчика й підступно пробив у лівий кут без шансів для голкіпера Нідерландців Вербруггена.

Фото: EPA/UPG Cамервілл, Накамура й Сузукі дивляться на м'яч

Фото: EPA/UPG Cтрибок японського воротаря Сузукі

На 64-й нідерландці знову вийшли вперед. Цього разу Саммервілл точно закрутив м’яч під ліву стійку, рикошетом від якої той залетів у сітку воріт. Знову відігратися японці спромоглися лише на 88 хвилині. Камада завдав результативного удару головою.

Фото: EPA/UPG Голкіпер Сузукі відбиває м'яч

Фото: EPA/UPG Ван Дейк веде гру своєї команди

У підсумку обидві команди записали до власного активу по одному очку. В паралельному матчі квартету F Швеція гратиме з Тунісом. Матч заплановано на 05:00 15 червня за київським часом.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу 2026 року триватиме до 19 липня.