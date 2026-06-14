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Бразилія стартувала на ЧС-2026 з нічиєї проти Марокко

Команди обмінялися голами в першому таймі.

Бразилія стартувала на ЧС-2026 з нічиєї проти Марокко
Бразилія – Марокко
Фото: EPA/UPG

Збірна Бразилії з футболу зіграла внічию з Марокко в першому турі групового етапу в квартеті С чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Марокканець Діас контролює м'яч
Фото: EPA/UPG
Марокканець Діас контролює м'яч

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У першому таймі на 21 хвилині Сайбарі вийшов сам на сам із Аліссоном і перекинув його, відправивши м’яч у пусті ворота.

Вінісіус падає в боротьбі з Хакімі
Фото: EPA/UPG
Вінісіус падає в боротьбі з Хакімі

Бразильці відігралися за 11 хвилин: Вінісіус отримав м’яч на фланзі, змістився в центр і сильно пробив у правий кут воріт.

Маркіньйос (ліворуч) відпрацьовує в захисті
Фото: EPA/UPG
Маркіньйос (ліворуч) відпрацьовує в захисті

Упродовж матчу обидві команди могли вирвати перемогу, але гравці не змогли реалізувати свої моменти. 

Таким чином обидва колективи заробили по одному пункту після стартового матчу на Чемпіонаті світу 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, збірна США стартувала на ЧС-2026 з перемоги

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