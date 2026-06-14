Збірна Бразилії з футболу зіграла внічию з Марокко в першому турі групового етапу в квартеті С чемпіонату світу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
У першому таймі на 21 хвилині Сайбарі вийшов сам на сам із Аліссоном і перекинув його, відправивши м’яч у пусті ворота.
Бразильці відігралися за 11 хвилин: Вінісіус отримав м’яч на фланзі, змістився в центр і сильно пробив у правий кут воріт.
Упродовж матчу обидві команди могли вирвати перемогу, але гравці не змогли реалізувати свої моменти.
Таким чином обидва колективи заробили по одному пункту після стартового матчу на Чемпіонаті світу 2026 року в США, Канаді та Мексиці.
Нагадаємо, збірна США стартувала на ЧС-2026 з перемоги.