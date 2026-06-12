Мексика на старті чемпіонату світу з футболу перемогла ПАР у грі з трьома червоними картками

Голів було менше, ніж вилучень.

У Мексиці матчем місцевої збірної проти Південної Африки розпочався чемпіонат світу з футболу, який також приймають Канада та Сполучені Штати. Після яскравої церемонії відкриття із залученням Шакіри, Андреа Бочеллі та Салми Хаєк команди видали не надто видовищний, але достатньо грубий футбол.

Кіньйонес на 9-ій хвилині відкрив рахунок на користь мексиканців, скориставшись помилкою голкіпера та оборонців на початковій стадії володіння. Згодом він же міг подвоїти перевагу господарів, але влучив у стійку.

По перерві Сітхоле залишив ПАР у меншості, зірвавши фолом останньої надії вихід мексиканців віч-на-віч з воротарем. А Рауль Хіменес скористався чисельною перевагою, щоб забити другий м'яч "орлів".

Африканці встигли заробити ще одне вилучення, Зване відмахнувся від суперника в атаці. Але й мексиканці догравали неповним складом: Монтес дуже грубо сфолив поблизу свого штрафного майданчика.

2:0 у підсумку на користь Мексики, яка таким чином відзначила своє історичне досягнення: це єдина країна в історії, яка приймала футбольний Мундіаль вже тричі.