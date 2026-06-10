Чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, Мексиці й Канаді триватиме з 11 червня по 19 липня.
Матчі проходитимуть у два часових проміжки: з 19:00 до 23:00 і з 00:00 до 06:00 за київським часом.
До вашої уваги дата й час початку всіх 104 матчів світової першості.
Група A
- 11 червня. 22:00. Мексика — ПАР
- 12 червня. 05:00. Південна Корея — Чехія
- 18 червня. 19:00. Чехія — ПАР
- 19 червня. 04:00. Мексика — Південна Корея
- 25 червня. 04:00. Чехія — Мексика
- 25 червня. 04:00. ПАР — Південна Корея
Група B
- 12 червня. 22:00. Канада — Боснія і Герцеговина
- 13 червня. 22:00. Катар — Швейцарія
- 18 червня. 22:00. Швейцарія — Боснія і Герцеговина
- 19 червня. 01:00. Канада — Катар
- 24 червня. 22:00. Швейцарія — Канада
- 24 червня. 22:00. Боснія і Герцеговина — Катар
Група C
- 14 червня. 01:00. Бразилія — Марокко
- 14 червня. 04:00. Гаїті — Шотландія
- 20 червня. 01:00. Шотландія — Марокко
- 20 червня. 03:30. Бразилія — Гаїті
- 25 червня. 01:00. Марокко — Гаїті
- 25 червня. 01:00. Шотландія — Бразилія
Група D
- 13 червня. 04:00. США — Парагвай
- 14 червня. 07:00. Австралія — Туреччина
- 19 червня. 22:00. США — Австралія
- 20 червня. 06:00. Туреччина — Парагвай
- 26 червня. 05:00. Туреччина — США
- 26 червня. 05:00. Парагвай — Австралія
Група E
- 14 червня. 20:00. Німеччина — Кюрасао
- 15 червня. 02:00. Кот-д'Івуар — Еквадор
- 20 червня. 23:00. Німеччина — Кот-д'Івуар
- 21 червня. 03:00. Еквадор — Кюрасао
- 25 червня. 23:00. Еквадор — Німеччина
- 25 червня. 23:00. Кюрасао — Кот-д'Івуар
Група F
- 14 червня. 23:00. Нідерланди — Японія
- 15 червня. 05:00. Швеція — Туніс
- 20 червня. 20:00. Нідерланди — Швеція
- 21 червня. 07:00. Туніс — Японія
- 26 червня. 02:00. Туніс — Нідерланди
- 26 червня. 02:00. Японія — Швеція
Група G
- 15 червня. 22:00. Бельгія — Єгипет
- 16 червня. 04:00. Іран — Нова Зеландія
- 20 червня. 22:00. Бельгія — Іран
- 22 червня. 04:00. Нова Зеландія — Єгипет
- 27 червня. 06:00. Нова Зеландія — Бельгія
- 27 червня. 06:00. Єгипет — Іран
Група H
- 15 червня. 19:00. Іспанія — Кабо-Верде
- 16 червня. 01:00. Саудівська Аравія — Уругвай
- 21 червня. 19:00. Іспанія — Саудівська Аравія
- 22 червня. 01:00. Уругвай — Кабо-Верде
- 27 червня. 03:00. Уругвай — Іспанія
- 27 червня. 03:00. Кабо-Верде — Саудівська Аравія
Група I
- 16 червня. 22:00. Франція — Сенегал
- 17 червня. 01:00. Ірак — Норвегія
- 23 червня. 00:00. Франція — Ірак
- 23 червня. 03:00. Норвегія — Сенегал
- 26 червня. 22:00. Норвегія — Франція
- 26 червня. 22:00. Сенегал — Ірак
Група J
- 17 червня. 04:00. Аргентина — Алжир
- 17 червня. 07:00. Австрія — Йорданія
- 22 червня. 20:00. Аргентина — Австрія
- 23 червня. 06:00. Йорданія — Алжир
- 28 червня. 05:00. Алжир — Австрія
- 28 червня. 05:00. Йорданія — Аргентина
Група K
- 17 червня. 20:00. Португалія — ДР Конго
- 18 червня. 05:00. Узбекистан — Колумбія
- 23 червня. 20:00. Португалія — Узбекистан
- 24 червня. 05:00. Колумбія — ДР Конго
- 28 червня. 02:30. Колумбія — Португалія
- 28 червня. 02:30. ДР Конго — Узбекистан
Група L
- 17 червня. 23:00. Англія — Хорватія
- 18 червня. 02:00. Гана — Панама
- 23 червня. 23:00. Англія — Гана
- 24 червня. 02:00. Панама — Хорватія
- 28 червня. 00:00. Панама — Англія
- 28 червня. 00:00. Хорватія — Гана
1/16 фіналу
- 28 червня. 22:00
- 29 червня. 20:00
- 29 червня. 23:30
- 30 червня. 04:00
- 30 червня, 20:00
- 1 липня. 00:00
- 1 липня. 04:00
- 1 липня, 19:00
- 1 липня. 23:00
- 2 липня. 03:00
- 2 липня. 22:00
- 3 липня. 02:00
- 3 липня. 21:00
- 4 липня. 01:00
- 4 липня. 04:30
1/8 фіналу
- 4 липня. 20:00
- 5 липня. 00:00
- 5 липня. 23:00
- 6 липня. 03:00
- 6 липня. 22:00
- 7 липня. 03:00
- 7 липня. 19:00
- 7 липня. 23:00
1/4 фіналу
- 9 липня. 23:00
- 10 липня. 22:00
- 12 липня. 00:00
- 12 липня. 04:00
1/2 фіналу
- 15 липня. 22:00
- 16 липня. 22:00
Матч за третє місце
19 липня. 00:00
Фінал
19 липня, 22:00
Про новий формат чемпіонату світу з футболу і фаворитів турніру читайте в матеріалі «Новий формат, 50 мільйонів доларів чемпіону й ігри вночі: усе, що треба знати про Чемпіонат світу з футболу 2026 року».
До чого треба бути готовим перед ЧС – в матеріалі про атмосферний тиск у Мексиці й блискавки в США.
Нагадаємо, матчі чемпіонату світу з футболу 2026 року відбуватимуться на 16-ти стадіонах.