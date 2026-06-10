Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
ГоловнаСпорт

Розклад усіх матчів чемпіонату світу з футболу 2026 року в США, Канаді й Мексиці

Фінал відбудеться 19 липня.

Розклад усіх матчів чемпіонату світу з футболу 2026 року в США, Канаді й Мексиці
Офіційний м'яч ЧС-2026 і копія кубка
Фото: EPA/UPG

Чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, Мексиці й Канаді триватиме з 11 червня по 19 липня. 

Матчі проходитимуть у два часових проміжки: з 19:00 до 23:00 і з 00:00 до 06:00 за київським часом.

До вашої уваги дата й час початку всіх 104 матчів світової першості. 

Реклама

Усі групи чемпіонату світу з футболу 2026 року
Фото: Графіка LB.ua
Усі групи чемпіонату світу з футболу 2026 року

Група A

  • 11 червня. 22:00. Мексика — ПАР
  • 12 червня. 05:00. Південна Корея — Чехія
  • 18 червня. 19:00. Чехія — ПАР
  • 19 червня. 04:00. Мексика — Південна Корея
  • 25 червня. 04:00. Чехія — Мексика
  • 25 червня. 04:00. ПАР — Південна Корея

Група B

  • 12 червня. 22:00. Канада — Боснія і Герцеговина
  • 13 червня. 22:00. Катар — Швейцарія
  • 18 червня. 22:00. Швейцарія — Боснія і Герцеговина
  • 19 червня. 01:00. Канада — Катар
  • 24 червня. 22:00. Швейцарія — Канада
  • 24 червня. 22:00. Боснія і Герцеговина — Катар

Група C

  • 14 червня. 01:00. Бразилія — Марокко
  • 14 червня. 04:00. Гаїті — Шотландія
  • 20 червня. 01:00. Шотландія — Марокко
  • 20 червня. 03:30. Бразилія — Гаїті
  • 25 червня. 01:00. Марокко — Гаїті
  • 25 червня. 01:00. Шотландія — Бразилія

Група D

  • 13 червня. 04:00. США — Парагвай
  • 14 червня. 07:00. Австралія — Туреччина
  • 19 червня. 22:00. США — Австралія
  • 20 червня. 06:00. Туреччина — Парагвай
  • 26 червня. 05:00. Туреччина — США
  • 26 червня. 05:00. Парагвай — Австралія

Група E

  • 14 червня. 20:00. Німеччина — Кюрасао
  • 15 червня. 02:00. Кот-д'Івуар — Еквадор
  • 20 червня. 23:00. Німеччина — Кот-д'Івуар
  • 21 червня. 03:00. Еквадор — Кюрасао
  • 25 червня. 23:00. Еквадор — Німеччина
  • 25 червня. 23:00. Кюрасао — Кот-д'Івуар

Група F

  • 14 червня. 23:00. Нідерланди — Японія
  • 15 червня. 05:00. Швеція — Туніс
  • 20 червня. 20:00. Нідерланди — Швеція
  • 21 червня. 07:00. Туніс — Японія
  • 26 червня. 02:00. Туніс — Нідерланди
  • 26 червня. 02:00. Японія — Швеція

Група G

  • 15 червня. 22:00. Бельгія — Єгипет
  • 16 червня. 04:00. Іран — Нова Зеландія
  • 20 червня. 22:00. Бельгія — Іран
  • 22 червня. 04:00. Нова Зеландія — Єгипет
  • 27 червня. 06:00. Нова Зеландія — Бельгія
  • 27 червня. 06:00. Єгипет — Іран
Реклама

Група H

  • 15 червня. 19:00. Іспанія — Кабо-Верде
  • 16 червня. 01:00. Саудівська Аравія — Уругвай
  • 21 червня. 19:00. Іспанія — Саудівська Аравія
  • 22 червня. 01:00. Уругвай — Кабо-Верде
  • 27 червня. 03:00. Уругвай — Іспанія
  • 27 червня. 03:00. Кабо-Верде — Саудівська Аравія

Група I

  • 16 червня. 22:00. Франція — Сенегал
  • 17 червня. 01:00. Ірак — Норвегія
  • 23 червня. 00:00. Франція — Ірак
  • 23 червня. 03:00. Норвегія — Сенегал
  • 26 червня. 22:00. Норвегія — Франція
  • 26 червня. 22:00. Сенегал — Ірак

Група J

  • 17 червня. 04:00. Аргентина — Алжир
  • 17 червня. 07:00. Австрія — Йорданія
  • 22 червня. 20:00. Аргентина — Австрія
  • 23 червня. 06:00. Йорданія — Алжир
  • 28 червня. 05:00. Алжир — Австрія
  • 28 червня. 05:00. Йорданія — Аргентина

Група K

  • 17 червня. 20:00. Португалія — ДР Конго
  • 18 червня. 05:00. Узбекистан — Колумбія
  • 23 червня. 20:00. Португалія — Узбекистан
  • 24 червня. 05:00. Колумбія — ДР Конго
  • 28 червня. 02:30. Колумбія — Португалія
  • 28 червня. 02:30. ДР Конго — Узбекистан

Група L

  • 17 червня. 23:00. Англія — Хорватія
  • 18 червня. 02:00. Гана — Панама
  • 23 червня. 23:00. Англія — Гана
  • 24 червня. 02:00. Панама — Хорватія
  • 28 червня. 00:00. Панама — Англія
  • 28 червня. 00:00. Хорватія — Гана

1/16 фіналу

  • 28 червня. 22:00
  • 29 червня. 20:00
  • 29 червня. 23:30
  • 30 червня. 04:00
  • 30 червня, 20:00
  • 1 липня. 00:00
  • 1 липня. 04:00
  • 1 липня, 19:00
  • 1 липня. 23:00
  • 2 липня. 03:00
  • 2 липня. 22:00
  • 3 липня. 02:00
  • 3 липня. 21:00
  • 4 липня. 01:00
  • 4 липня. 04:30

1/8 фіналу

  • 4 липня. 20:00
  • 5 липня. 00:00
  • 5 липня. 23:00
  • 6 липня. 03:00
  • 6 липня. 22:00
  • 7 липня. 03:00
  • 7 липня. 19:00
  • 7 липня. 23:00

1/4 фіналу

  • 9 липня. 23:00
  • 10 липня. 22:00
  • 12 липня. 00:00
  • 12 липня. 04:00

1/2 фіналу

  • 15 липня. 22:00
  • 16 липня. 22:00
Реклама

Матч за третє місце

19 липня. 00:00

Фінал

19 липня, 22:00

Про новий формат чемпіонату світу з футболу і фаворитів турніру читайте в матеріалі «Новий формат, 50 мільйонів доларів чемпіону й ігри вночі: усе, що треба знати про Чемпіонат світу з футболу 2026 року».

До чого треба бути готовим перед ЧС – в матеріалі про атмосферний тиск у Мексиці й блискавки в США.

Нагадаємо, матчі чемпіонату світу з футболу 2026 року відбуватимуться на 16-ти стадіонах.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies