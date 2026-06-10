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Міжнародна федерація вітрильного спорту зняла обмеження для білоруських спортсменів

Минулого року білорусам та росіянам дозволили змагатися у World Sailing у нейтральному статусі. 

Міжнародна федерація вітрильного спорту зняла обмеження для білоруських спортсменів
Ілюстративне фото
Фото: Eurosaf

Міжнародна федерація вітрильного спорту (World Sailing) дозволила білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під своєю егідою з використанням державної символіки. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що 9 червня Всесвітня рада з вітрильного спорту на онлайн-засіданні схвалила рішення про "скасування всіх попередніх санкцій проти спортсменів з Республіки Білорусь, тренерів та суддів, включаючи вимоги щодо нейтрального статусу, заборону на національний прапор та гімн".

Минулого року білорусам та росіянам дозволили змагатися у World Sailing у нейтральному статусі. 

  • Міжнародні спортивні федерації та Міжнародний олімпійський комітет (МОК) запровадили обмеження для білоруських спортсменів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, якому сприяв режим Лукашенка.
  • 7 травня Виконавча рада МОК скасувала попередні рекомендовані умови від 28 лютого 2022 року та 28 березня 2023 року щодо Білорусі та білоруських спортсменів.
  • Поки що лише Всесвітня легкоатлетична федерація та Міжнародна федерація гандболу залишили чинним відсторонення білоруських спортсменів від змагань, що проводяться під їхньою егідою.
  • У більшості видів спорту обмеження знімаються як для білорусів, так і для росіян. Одним із винятків стало рішення Європейського гімнастичного союзу, яке дозволило росіянам брати участь за умови суворого нейтралітету та без символіки, а також зняло обмеження для білорусів.
  • Білорусам уже дозволили змагатися під державним червоно-зеленим прапором та з виконанням державного гімну в разі перемог у спортивній гімнастиці, плаванні, сучасному п’ятиборстві, водних лижах, тайському боксі, більярді, фехтуванні та кількох інших видах спорту. У хокеї санкції знято лише для молодіжної та жіночої збірних країни.
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