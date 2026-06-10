Міжнародна федерація вітрильного спорту зняла обмеження для білоруських спортсменів

Минулого року білорусам та росіянам дозволили змагатися у World Sailing у нейтральному статусі.

Міжнародна федерація вітрильного спорту (World Sailing) дозволила білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під своєю егідою з використанням державної символіки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що 9 червня Всесвітня рада з вітрильного спорту на онлайн-засіданні схвалила рішення про "скасування всіх попередніх санкцій проти спортсменів з Республіки Білорусь, тренерів та суддів, включаючи вимоги щодо нейтрального статусу, заборону на національний прапор та гімн".

Минулого року білорусам та росіянам дозволили змагатися у World Sailing у нейтральному статусі.