Федерація Муай-тай дозволила білорусам і росіянам виступати на змаганнях під національною символікою

Міжнародна федерація муай-тай (IFMA) підтвердила, що спортсмени з Росії та Білорусі тепер мають повне право повернутися до міжнародних змагань під своїми національними прапорами та символікою у всіх вікових групах та категоріях.

Про це повідомляється на сторінці IFMA.

Згідно з оновленими правилами, спортсмени з обох країн змагатимуться під своїми національними прапорами на всіх заходах, санкціонованих IFMA, включаючи чемпіонати серед юніорів, юніорів, спортсменів до 23 років та дорослих.

На формі національних збірних знову буде дозволено відображати офіційні абревіатури країн та національні знаки розрізнення відповідно до правил.

Крім того, під час церемоній нагородження звучатимуть національні гімни обох країн, якщо спортсмени або команди здобудуть чемпіонські титули.

Президент IFMA Сакч'є Тапсуван наголосив, що муай-тай "завжди виступав за інклюзивність, дружбу, взаємну повагу та єдність між народами", зазначивши водночас, що останні роки російські та білоруські спортсмени продовжували активно брати участь у заходах IFMA під нейтральним статусом.