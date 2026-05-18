Головним тренером збірної України із футболу став Андреа Мальдера

Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації.

Фото: Українська асоціація футболу

Головним тренером збірної України із футболу став італієць Андреа Мальдера.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації.

В Асоціації зазначають, що вперше збірну України очолив іноземний тренер.

Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року. Упродовж кар’єри працював асистентом головного тренера у «Мілані» (Італія), «Брайтоні» (Англія) і «Марселі» (Франція).

У 2016-2021 роках був асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.

