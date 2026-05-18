Головним тренером збірної України із футболу став Андреа Мальдера

Головним тренером збірної України із футболу став італієць Андреа Мальдера.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації.
В Асоціації зазначають, що вперше збірну України очолив іноземний тренер.
Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року. Упродовж кар’єри працював асистентом головного тренера у «Мілані» (Італія), «Брайтоні» (Англія) і «Марселі» (Франція).
У 2016-2021 роках був асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.