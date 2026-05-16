Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСпорт

Збірна України отримає нового головного тренера 18 травня

Преса давно розкрила ім'я наставника, який замінить Сергія Реброва.

Збірна України отримає нового головного тренера 18 травня
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу назвала дату засідання виконавчого комітету, який розгляне питання призначення нового головного тренера збірної України. 

Як пише УАФ, національна команда офіційно отримає наставника 18 травня. Цього ж дня відбудеться пресконференція, на якій рішення оголосять журналістам та вболівальникам.

Інтриги немає: інсайдери вже кілька тижнів переконують, що збірну очолить італієць Андреа Мальдера, який працював асистентом у Андрія Шевченка, коли нинішній президент УАФ ще був тренером. 

Мальдера ніколи не був головним коучем, але вважається тактичним генієм і має славу людини, здатної вибудувати у колективі позитивну атмосферу без конфліктів. З українців до його тренерського штабу, ймовірно, увійдуть колишні гравці Володимир Єзерський, Тарас Степаненко і Рустам Худжамов. 

Першим випробуванням для нового наставника стануть товариські матчі з Польщею та Данією, які Україна проведе наприкінці травня - на початку червня.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies