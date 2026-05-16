Збірна України отримає нового головного тренера 18 травня

Українська асоціація футболу назвала дату засідання виконавчого комітету, який розгляне питання призначення нового головного тренера збірної України.

Як пише УАФ, національна команда офіційно отримає наставника 18 травня. Цього ж дня відбудеться пресконференція, на якій рішення оголосять журналістам та вболівальникам.

Інтриги немає: інсайдери вже кілька тижнів переконують, що збірну очолить італієць Андреа Мальдера, який працював асистентом у Андрія Шевченка, коли нинішній президент УАФ ще був тренером.

Мальдера ніколи не був головним коучем, але вважається тактичним генієм і має славу людини, здатної вибудувати у колективі позитивну атмосферу без конфліктів. З українців до його тренерського штабу, ймовірно, увійдуть колишні гравці Володимир Єзерський, Тарас Степаненко і Рустам Худжамов.

Першим випробуванням для нового наставника стануть товариські матчі з Польщею та Данією, які Україна проведе наприкінці травня - на початку червня.