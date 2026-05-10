У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Українець Амосов переміг Альвареса в другому поєдинку в UFC

Він здолав суперника в другому раунді.

Ярослав Амосов
Фото: надане Ярославом Амосовим

Український боєць змішаного стилю Ярослав Амосов переміг іспанця Хоеля Альвареса в рамках бою в напівсередній вазі на турнірі UFC 328.

Про це повідомляє LB.ua.

У першому раунді бійці приглядалися один до одного й не форсували подій в октагоні. Амосов вирізнявся спробами нав’язати супернику протистояння в партері.

У другому раунді українець провів тейкдаун і замкнув «трикутник» на іспанцеві, замкнувши больовий прийом на шиї. Як наслідок, Альварес сигналізував про те, що здається.

Перемога над Альваресом стала другою для Амосова в UFC.

Нагадаємо, український боєць UFC Данило Донченко спрогнозував перемогу Ярослава Амосова в першій половині другого раунду

У дебютному поєдинку в UFC Ярослав Амосов достроково переміг переміг Ніла Магні.

