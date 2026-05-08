Ліга конференцій: "Шахтар" завершив єврокубковий сезон поразкою у півфіналі

Донецький "Шахтар" вдруге поступився англійскому "Кристал Пелас" у півфіналі футбольної Ліги конференцій і зупинився за крок від поїздки у Лейпциг на матч за єврокубок.

Українській команді було важко вже з дебюту гри у Лондоні. Господарі забили на 10-ій хвилині, але гол було скасовано через офсайд. Проте згодом рахунок все ж відкрили представники АПЛ - точніше, це Педро Енріке курйозно зрізав у сітку власних воріт.

Свою провину бразилець компенсував асистом на Егіналду, якому вдався розкішний удар другим дотиком з меж штрафного майданчика - голкіпер суперників навіть не поворухнувся. Але далі потрібно було забивати ще мінімум двічі, а сил для цього у підопічних Арди Турана все ж не було.

Сарр у другому таймі ще й знову вивів "Пелас" вперед, після чого стало зрозуміло, що далі півфіналу цьогоріч "гірникам" не дістатися. 2:1 на "Селгерст Парк" і 5:2 за сумою двох матчів - "Кристал Пелас" стає фіналістом Ліги конференцій.

"Шахтарю" залишається тільки тішитися найбільш вдалим єврокубковим сезоном за весь час повномасштабної війни, а також тим, що разом з титулом чемпіонів України, який у них практично в кишені, донеччани повернуться у Лігу чемпіонів.