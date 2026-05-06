Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Артета переграв Сімеоне. Чому «Атлетіко» потрібен новий тренер

5 травня «Атлетіко» й «Арсенал» зіграли другий матч півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками якого саме каноніри пройшли далі. Вони здобули мінімальну перемогу, забивши наприкінці першого тайму й надійно відігравши в другій половині матчу. Ще декілька років тому все було б навпаки, бо саме матрацники часів Дієго Сімеоне — майстри перемог «на тоненького», еталон захисної гри.

Однак усе змінилося. «Атлетіко», хоч і намагався перебудуватися на атакувальну команду, почав деградувати. «Арсенал» під керівництвом Мікеля Артети водночас з кожним роком покращує результати й станом на зараз проводить найкращий сезон двадцятиліття. Бо ж не кожен рік каноніри претендують на перемогу в АПЛ за три тури до завершення й виходять у фінал Ліги чемпіонів УЄФА…

В «Атлетіко» теж був такий період, але нині Сімеоне, тренер із найбільшою зарплатою в цеху, тягне команду на дно. Артета це довів. Що сталося з матрацниками, чому «Арсенал» зміг перемогти й як йому це вдалося – на LB.ua.

Мікель Артета (праворуч) і Дієго Сімеоне
Фото: EPA/UPG

Від еталона захисту до команди без стилю

Дієго Сімеоне очолив «Атлетіко» в грудні 2011 року. Тоді він був маловідомим спеціалістом, який тренував на Батьківщині один з найбільших клубів — «Рівер Плейт», працював на Сицилії з «Катанією», але досвіду роботи в клубі з когорти кращих не мав. Після його приходу матрацники одразу виграли Лігу Європи, після чого команда почала масштабну перебудову. Першочергово аргентинець змінив стиль гри клубу, зосередившись на захисті.

Аргентинський тренер Дієго Сімеоне, 2012 рік
Команда грала по-італійськи прагматично й з часом стала еталоном захисного стилю. Пік був у 2014-му, коли матрацники стали чемпіонами Іспанії, випередивши в гонці «Реал» і «Барселону», які в своєму складі оперували зірками найвищої проби. Із того часу «Атлетіко» став третьою силою в Іспанії. Однак трофеїв усе одно не було, хоч і вершкових, і каталонців упродовж майже 15 років роботи Дієго в клубі неодноразово хитало.

Дієго Сімеоне під час матчу із «Арсеналом»
Загалом за час Сімеоне в трофейному кабінеті «Атлетіко» — по два кубки Ла Ліги, Кубки короля, кубки Ліги Європи, Суперкубки УЄФА. Є й два програних фінали Ліги чемпіонів. Разом з тим росте зарплата Дієго, який нині отримує найбільше серед усіх футбольних тренерів — 28 мільйонів євро. І це після того, як його зарплату зменшили після продовження контракту з командою. А результату немає. Команда залишається третьою силою в Іспанії, для якої вихід у півфінал Ліги чемпіонів — це неочікуване досягнення. Про це на пресконференції після матчу з «Арсеналом» зауважив сам Дієго.

«Ми опинилися в ситуації, на яку ніхто від нас не чекав. Ми боролися із неймовірно сильною командою. Ми билися щосили і тепер маємо прийняти своє становище», — сказав аргентинець.

Син Дієго Сімеоне Джуліано (праворуч) бореться проти Ріккардо Калафіорі
Як наслідок, команда, яка витратила влітку на трансфери більше за «Реал» і «Барсу» (240 мільйонів проти 200 на дві команди, — Ред.), почала деградувати. Захист почав тріщати, бо колишні стовпи на кшталт Дієго Годіна завершили кар'єру, а нових купити не вдалося. Разом з тим побудувати атакувальну команду не вдалося, хоча спроби тривали весь сезон 2025/2026. Тому матрацники не знають, ні як захищатися, ні як атакувати в півфіналі Ліги чемпіонів, проти команди, яка маленькими кроками рухається уперед.

Шість років розвитку

Мікель Артета розпочав роботу в Лондоні в 2019 році після відставки Унаї Емері. «Арсенал» тоді перебував у кризі, спричиненої відходом Арсена Венгера в 2018-му. Іспанський спеціаліст повинен був заспокоїти роздягальню й зупинити регрес команди. Перший сезон в АПЛ під керівництвом Артети каноніри завершили на 8 сходинці. Наступного року — теж.

Мікель Артета
А от уже з сезону 2021/2022 розпочали підійматися нагору. Спочатку закінчили сезон п'ятими, а потім тричі поспіль — другими. Команда еволюціонує з атакувального стилю до захисного. Так, на це складно дивитися, але що сказати тренеру, який уперше за майже 20 років вивів команду у фінал Ліги чемпіонів? 

У цьому й різниця між командами, які вчора боролися за фінал. «Арсенал» був різноплановим, а «Атлетіко» — ніяким.

Тактична поразка матрацників

Після першого півфінального матчу в Мадриді, коли команди розписали нічию, реалізувавши по одному пенальті, годі було очікувати на результативну гру в Лондоні. Обидві команди грали, поглядаючи на власні ворота, але каноніри були активнішими, особливо в першому таймі. Очевидно, Артета планував провести ударну першу половину, а потім уже традиційно «засушити» гру. Так і сталося.

«Арсенал» проти «Атлетіко»
За перші 45 хвилин каноніри виконали 7 ударів, з яких 2 в площину воріт (у матрацників — 2 спроби всього), володіли м'ячем 68 відсотків часу, тричі подали кутовий (0 — в «Атлетіко») й виконали вдвічі більше пасів. Реалізувати перевагу вдалося на 44 хвилині. Після удару Леандро Троссарда Букайо Сака зорієнтувався першим у штрафному майданчику Яна Облака й пробив у порожні ворота. Укотре захист матрацників не виручив…

Гол «Арсеналу» в матчі з «Атлетіко»
У другому ж таймі каноніри віддали м'яч супернику й грали на утримання рахунку. «Атлетіко», яке розучилося захищатися, але не навчилося атакувати, протиставити нічого не змогло. Таким чином Мікель Артета переграв свого візаві й показав, чому розвиток завжди кращий за стабільність, яка перетворилася в застій.

Сака святкує вихід у фінал на фоні гравців «Атлетіко», які скаржаться арбітру
На «Арсенал» тепер чекатиме фінал Ліги чемпіонів, а боси «Атлетіко» мають обирати між стабільністю і якістю. Другого фіналіста цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів сьогодні, 6 травня, між собою визначать «Баварія» й ПСЖ.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
