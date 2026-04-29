Також зафіксована розмова з жінкою, що займалася будівництвом маєтків для Міндіча, Андрія і Вови, і бесіду з експомічником президента Сергієм Шефіром про Олексія Чернишова.

УП опублікувала раніше публічно невідому частину так званих плівок Міндіча – перехоплених у липні 2025-го розмов фігурантів справи про корупцію в “Енергоатомі” за участі топпосадовців. Вони складаються з трьох розмов, які Міндіч проводив у різні дні в липні 2025: із колишнім першим радником президента Сергієм Шефіром, із Наталією, що займається будівництвом маєтків – ймовірно, кооперативу "Династія" та з Рустемом Умєровим, який на той час був міністром оборони.

Розмова з Шефіром стосувалася, зокрема Олексія Чернишова, якому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні, але на той момент іще не звільнили з уряду. Йшлося про те, що неофіційно вони готові взяти участь – вочевидь, у заставі, і про “касу”.

Як відомо, застава Чернишова становила 120 млн грн, половину з них внесла дніпровська компанія. Хоча директор її казав, що про це нічого не знає.

Обидва – і Міндіч, і Шефір – за день до зустрічі один з одним спілкувалися з Чернишовим. Також у розмові вони згадували про Киселя і Сову – ймовірно, народних депутатів, які віддають половину якихось заробітків Шефіру. Кисель згодом стане фігурантом справи про виплати парламентарям у конвертах.

У наступному уривку розмови Міндіч зустрівся з відвідувачкою на ім’я Наталія. Вони обговорили консервацію об’єкту – ймовірно, кооперативу “Династія”, будівництвом якого міг займатися Чернишов. Міндіч і Наталія обговорюють, які роботи треба провести на об’єкті, щоб він не зіпсувався під час заморожування робіт. Також говорили про дім якогось Андрія, який вже добудований, на відміну від маєтку Міндіча.

Також у розмові згадали про будинок Вови.

“Відповідно, станом на зараз ми маємо будинок Вови, Андрія, будинок Чернишова і будинок Міндіча”, – підсумував Ткач.

Міндіч і Наталія обговорювали, які дерева будуть саджати, якою буде баня. Міндіч сказав, що планує добудувати маєток, але, можливо, переоформити.

У липні минулого року маєтки кооперативу “Династія” знайшли журналісти Bihus.info. Будувати їх почали до повномасштабної війни, а під час неї після нетривалої паузи – продовжили. За інформацією журналістів, будинку в “Династії” могли призначатися для Чернишова, Міндіча, тодішнього голови ОП Андрія Єрмака і президента.

Третя частина плівок була записана 8 липня. На ній Тимур Міндіч говорить із Рустемом Умєровим, який нині є секретарем Ради нацбезпеки і оборони. Напередодні розмови, за інформацією УП, президент повідомив Умєрову, на той час міністру оборони, про намір призначити його послом у США. Судячи з аудіозапису, Міндіч і Умєров обговорювали призначення міністром оборони Дениса Шмигаля. Умєров сказав Міндічу, що він озвучив думку про те, що призначення Шмигаля “послабить”, бо це “Давид”.

Також Міндіч обговорював власний бізнес. Казав, що всі гроші вклали в 1, 5 і 7.

“Перший, п’ятий, сьомий – це FP-1, FP-5 і FP-7 – моделі далекобійних ударних дронів компанії Fire Point. Згідно з даними численних розслідувань, одним з бенефіціарів цієї компанії може бути саме Тимур Міндіч”, – сказав Ткач.

Її співвласник раніше казав, що Міндіч претендував на половину акцій, але у підсумку йому відмовили. Міндіч стверджував, що “його в Fire Point немає”.

Але в розмові з Умєровим, міністром оборони, він скаржився, що компанію недофінансовують. Далі вони обговорювали роботу на міжнародній арені.

Репліка Умєрова: “Ну тобто ракет на 5-6 ярдів – це багато брате. Я розумію, але це багато. Це як ви всі приходите на Ставці і починаєте говорити: треба, треба, треба і сваряться на мене. Я кажу ще, ще, ще, але дивись, 53 млрд це тут, 43 ще привіз, ще 6 – це, ну якби розумієш, позапланово. Я кажу, треба підняти. Ну впораємося там, нічого такого. Ти по Штатах щось чув іще, якісь завдання?”.

Міндіч: “Ну, завдання там з ним якось налагодити відносини”.

Умєров: “Я в ОАЕ їду. Маша винесла мені мозок. Ні, я їду з ними до Рима, з американцями зустрічатися”.

Міндіч: “І в п’ятницю повертаєшся?”.

Умєров: “На один день. Президент ОАЕ вже третій тиждень буде… міністра якби… з ким… я поставив туди Машу контактером”.

Далі вони обговорювали бізнес якоїсь компанії – продаж 33 %. Це компанія оборонна. Ткач вважає, що йдеться про продаж 33 % Fire Point за 600 млн, з яких 300 млн інвестор вкладе в розвиток, а решта стане кешаутом для акціонерів.

Далі Міндіч давав вказівки Умєрову і вимагав від нього вирішити питання з постачанням бронежилетів, які держава не приймає. Умєров відповів: “сьогодні стоїть”. Міндіч просив Умєрова посприяти підписанню “приймоки” на бронежилети і доручив йому сказати, що той “не хоче нічого чути від Тимура про бронежилети”.

Також Міндіч просив призначити кудись Миколу Чумака. Також обговорювали зарплати Маші і Іри, без уточнення, хто це.

Умєров запитав: “Маші ви даєте вже?”.

Міндіч сказав: “Ну я зараз хочу з нею домовитися. Ну а що, вона дотиснула Defence City. І поїде в Емірати”.

Михайло Ткач вважає, що Маша, яку неодноразово згадували Умєров і Міндіч, є Марією Доценко – радниця гендиректора АТ “Національний фонд інвестицій України” з питань розвитку партнерства з країнами Близького Сходу.

Контекст

Серед людей, з якими Міндіч говорив на цих плівках, є чинний посадовець – це секретар РНБО Рустем Умєров. Про ймовірний вплив Міндіча на нього прокурор САП заявляв на суді ще влітку минулого року. Сам він вплив заперечив: "Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з «впливом» якихось осіб – безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений".

ГАР міноборони повідомила, що ймовірно пов'язана з Міндічем компанія "Мілікон ЮА" намагалася продати армії китайські бронежилети під виглядом ізраїльських. Для цього провели два підозрілі тендери. Однак військові відмовилися приймати неякісну продукцію.

Умєров у справі Міндіча має статус свідка.

Сам Міндіч, коментуючи розмови з Умєровим у спілкуванні з Олексієм Гончаренком, казав, що хотів "допомогти” з бронежилетами, бо там був “беспрєдєл”.

Учора Умєров був у Верховній Раді для представлення законопроєктів, але депутати проголосували за його виклик для відповідей на запитання про його роль у справі Міндіча. Умєров фактично не відповів на жодне з запитань депутатів, і сказав лише, що давав відповіді всім правоохоронцям, які до нього зверталися.