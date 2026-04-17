Умеров провів зустріч із радником з нацбезпеки Індії: обговорили двосторонні відносини

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров зустрівся з радником з питань національної безпеки Індії.
Про це повідомив офіційний речник МЗС Індії Рандгхір Джайсвал.
Під час переговорів сторони обговорили стан двосторонніх відносин між Україною та Індією, а також актуальні питання, пов’язані з російсько-українською війною.
Радник з національної безпеки Індії підтвердив принципову позицію Нью-Делі щодо необхідності мирного врегулювання конфлікту шляхом діалогу та дипломатичних зусиль.
