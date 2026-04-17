Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ГоловнаСвіт

Зеленський: Через війну в Ірані є ризики для постачання зброї в Україну

Україна разом із партнерами працює над посиленням ППО та локалізацією виробництва озброєнь.

Зеленський: Через війну в Ірані є ризики для постачання зброї в Україну
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Через війну в Ірані існує потенційна загроза для постачання озброєння в Україну. Київ спільно з міжнародними партнерами працює над збереженням і посиленням оборонних можливостей держави. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Львова.

За його словами, Україна перебуває в постійній координації з союзниками, зокрема з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Швецією. "Візити цього тижня були саме про це – щоб ми весною, літом могли зберігати стійкість України, силу України, щоб у Росії не було спокуси думати, що зростання нафтових цін та нестабільність у світі може Росії чимось допомогти у війні", – каже Президент.

Глава держави наголошує, що ключовим завданням є забезпечення стабільної підтримки України у весняно-літній період, аби не допустити послаблення оборонних спроможностей держави та зменшити можливості Росії використовувати глобальні економічні коливання, зокрема зростання цін на нафту.

Окрему увагу, за словами глави держави, приділяють розвитку протиповітряної та протиракетної оборони. Україна веде активні перемовини з партнерами щодо постачання та виробництва систем ППО, а також пошуку рішень у сфері протибалістичного захисту.

"Найголовніше, рухаємось до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону – всі необхідні формати ППО – системи, ракети тощо. Це серйозне стратегічне завдання для України – реальне завдання, яке гарантуватиме захист на десятиліття. 

Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, – пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а, отже, ліцензії на це і промислова база, – це ключові речі", – додає Володимир Зеленський.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies