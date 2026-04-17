Зеленський: Через війну в Ірані є ризики для постачання зброї в Україну

Через війну в Ірані існує потенційна загроза для постачання озброєння в Україну. Київ спільно з міжнародними партнерами працює над збереженням і посиленням оборонних можливостей держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Львова.

За його словами, Україна перебуває в постійній координації з союзниками, зокрема з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Швецією. "Візити цього тижня були саме про це – щоб ми весною, літом могли зберігати стійкість України, силу України, щоб у Росії не було спокуси думати, що зростання нафтових цін та нестабільність у світі може Росії чимось допомогти у війні", – каже Президент.

Глава держави наголошує, що ключовим завданням є забезпечення стабільної підтримки України у весняно-літній період, аби не допустити послаблення оборонних спроможностей держави та зменшити можливості Росії використовувати глобальні економічні коливання, зокрема зростання цін на нафту.

Окрему увагу, за словами глави держави, приділяють розвитку протиповітряної та протиракетної оборони. Україна веде активні перемовини з партнерами щодо постачання та виробництва систем ППО, а також пошуку рішень у сфері протибалістичного захисту.

"Найголовніше, рухаємось до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону – всі необхідні формати ППО – системи, ракети тощо. Це серйозне стратегічне завдання для України – реальне завдання, яке гарантуватиме захист на десятиліття.

Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, – пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а, отже, ліцензії на це і промислова база, – це ключові речі", – додає Володимир Зеленський.