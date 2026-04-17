400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Світ

Російський дрон упав у Румунії під час нічної атаки проти українців

Фахівці дослідять район, де втратили спостереження за дроном. 

Російський дрон упав у Румунії під час нічної атаки проти українців
Тульча на карті
Фото: карта

Один російський дрон порушив повітряний простір Румунії під час атаки проти Одеської області. Загалом у прикордонні було два дрони.

Для повіту Тульча оголошували повітряну тривогу. Міністерство оборони Румунії повідомило, що радіолокаційний контакт із безпілотником втратили за 16 кв на південний схід віл Кілія-Веке, над безлюдною місцевістю. 

"Сьогодні вранці команда Міністерства національної оборони вирушить з дослідницькою місією в цей район. Ми рішуче засуджуємо дії Російської Федерації, які загрожують регіональній безпеці та є серйозним порушенням міжнародного права", – прокоментувало румунське міністерство. 

Громадян закликали покладатися на офіційні повідомлення. 

Це не перший випадок порушення повітряного простору Румунії, члена НАТО, дронами Росії під час атак проти українців.

Читайте також
