Російський дрон упав у Румунії під час нічної атаки проти українців

Фахівці дослідять район, де втратили спостереження за дроном.

Один російський дрон порушив повітряний простір Румунії під час атаки проти Одеської області. Загалом у прикордонні було два дрони.

Для повіту Тульча оголошували повітряну тривогу. Міністерство оборони Румунії повідомило, що радіолокаційний контакт із безпілотником втратили за 16 кв на південний схід віл Кілія-Веке, над безлюдною місцевістю.

"Сьогодні вранці команда Міністерства національної оборони вирушить з дослідницькою місією в цей район. Ми рішуче засуджуємо дії Російської Федерації, які загрожують регіональній безпеці та є серйозним порушенням міжнародного права", – прокоментувало румунське міністерство.

Громадян закликали покладатися на офіційні повідомлення.

Це не перший випадок порушення повітряного простору Румунії, члена НАТО, дронами Росії під час атак проти українців.