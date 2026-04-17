Російський дрон упав у Румунії під час нічної атаки проти українців

Один російський дрон порушив повітряний простір Румунії під час атаки проти Одеської області. Загалом у прикордонні було два дрони.
Для повіту Тульча оголошували повітряну тривогу. Міністерство оборони Румунії повідомило, що радіолокаційний контакт із безпілотником втратили за 16 кв на південний схід віл Кілія-Веке, над безлюдною місцевістю.
"Сьогодні вранці команда Міністерства національної оборони вирушить з дослідницькою місією в цей район. Ми рішуче засуджуємо дії Російської Федерації, які загрожують регіональній безпеці та є серйозним порушенням міжнародного права", – прокоментувало румунське міністерство.
Громадян закликали покладатися на офіційні повідомлення.
Це не перший випадок порушення повітряного простору Румунії, члена НАТО, дронами Росії під час атак проти українців.