The Times: Велика Британія може долучитися до участі в кредиті від ЄС для України на 90 млрд євро

Остаточні умови поки невідомі, але Лондон, ймовірно, зможе брати участь лише в тих тендерах, які самотужки не зможуть забезпечити виробники ЄС.

Євросоюз може дозволити Великій Британії взяти участь в кредиті для України на 90 млрд євро. Очікується, що ця схема забезпечить кошти, потрібні Україні для придбання зброї приблизно на 60 млрд євро у наступні роки. Однак, згідно з європейськими правилами, британські компанії зможуть брати участь у тендерах лише на обладнання, яке не може бути надано виробниками в межах ЄС. Про це пише The Times.

Міністри хочуть домовитися, аби розширити на британські компанії умови, доступні виробникам з Євросоюзу. Єврокомісар, відповідальний за Брекзіт, Марош Шевчович, припустив, що ЄС відкритий до ширшої участі Британії в кредиті, і що це може бути вигідним для усіх сторін

"У дедалі нестабільнішому світі безпека та оборона є пріоритетними питаннями порядку денного ЄС і вимагають, щоб ми працювали в ногу з нашими найближчими партнерами, включно з Великою Британією. Ми завершуємо роботу над позикою на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро з можливістю участі Великої Британії", – сказав він.

Для надання першого траншу Україні все ще потрібна згода Будапешта. Остаточно частка Британії в позиці ще не узгоджена, але, як очікується, вона становитиме близько 15 % від щорічної вартості обслуговування боргу – десь 3 млрд євро.

Джерело Times в уряді підтвердило, що уряд вів переговори про приєднання до кредиту. "Допоки не буде правильним коментувати внутрішню дискусію в ЄС, ми продовжимо добросовісно розглядати будь-які пропозиції від ЄС", – сказав він.

Кредит на 90 млрд євро, який потрібен переважно для фінансування зброї, був схвалений усіма країнами ЄС в грудні. Однак угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан на тлі передвиборчої кампанії посилив протистояння з Україною і заблокував надання першого траншу. Він вимагає від України відновити транзит російської нафти "Дружбою", пошкодженою ударами окупантів у січні.

Вибори партія Орбана програла. Лідер переможниці голосування "Тиси" Петер Мадяр сказав, що він не бачить сенсу блокувати рішення, на яке Угорщина вже дала згоду. Але вважає правильним, що його країна, як і було домовлено, не фінансуватиме цей кредит. Він вважає, що Орбан розблокує позику, коли відновлять транзит нафти.

Президент України казав, що це має відбутися до кінця квітня. Остаточний ремонт, зокрема пошкоджених резервуарів, займе більше часу.