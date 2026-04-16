Російський танкер Universal під конвоєм ВМФ Росії прямує до Куби в обхід санкцій

Підсанкційний танкер Universal із російським паливом на борту перетинає Атлантичний океан у бік Куби, передає The Insider.
Судно супроводжують бойові кораблі ВМФ Росії і це стало відповіддю Кремля на погрози Британії затримувати судна «тіньового флоту».
Танкер вийшов із балтійського порту Вістіно на початку квітня. За даними OSINT-проєктів, на початковому етапі його супроводжував корвет «Сообразительный». 8 квітня під час проходження Ла-Маншу в територіальних водах Британії, ескорт прийняв фрегат Чорноморського флоту «Адмирал Григорович».
Попри заяви британського прем’єр-міністра Кіра Стармера про можливість силового затримання підсанкційних суден, танкер Universal безперешкодно пройшов протоку. Королівський ВМФ обмежився дистанційним спостереженням. У Кремлі супровід танкерів бойовими кораблями назвали «захистом від піратства».
Хоча технічні характеристики судна дозволяють перевозити до 29,9 тис. тонн, за даними аналітиків Starboard Maritime Intelligence, танкер завантажений лише на 30% (близько 7000–8000 тонн). Офіційним пунктом призначення в системі AIS вказано «For order», проте міжнародні моніторингові групи підтверджують, що вантаж призначений для Куби, яка потерпає від енергетичної кризи.
До речі, танкер Universal перебуває під жорсткими обмеженнями багатьох країн:
- США санкції ввели ще 10 січня 2025 року.
- ЄС включив судно до списку 20 травня 2025 року за ризиковані практики перевезення нафти.
- Швейцарія, Велика Британія та Канада приєдналися до санкцій протягом 2025 – початку 2026 років.
- Україна ввела санкції на судно 13 грудня 2025 року, а раніше — на його капітана.
Це вже другий за останні тижні танкер із російським лпаливом, що прямує на Кубу в обхід американської блокади острова.
- Раніше, 31 березня, до порту Матансас прибув танкер «Анатолий Колодкин» із 730 тис. барелів нафти.