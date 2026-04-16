Російський танкер Universal під конвоєм ВМФ Росії прямує до Куби в обхід санкцій

Підсанкційний танкер Universal із російським паливом на борту перетинає Атлантичний океан у бік Куби, передає The Insider.

Судно супроводжують бойові кораблі ВМФ Росії і це стало відповіддю Кремля на погрози Британії затримувати судна «тіньового флоту».

Танкер вийшов із балтійського порту Вістіно на початку квітня. За даними OSINT-проєктів, на початковому етапі його супроводжував корвет «Сообразительный». 8 квітня під час проходження Ла-Маншу в територіальних водах Британії, ескорт прийняв фрегат Чорноморського флоту «Адмирал Григорович».

Попри заяви британського прем’єр-міністра Кіра Стармера про можливість силового затримання підсанкційних суден, танкер Universal безперешкодно пройшов протоку. Королівський ВМФ обмежився дистанційним спостереженням. У Кремлі супровід танкерів бойовими кораблями назвали «захистом від піратства».

Хоча технічні характеристики судна дозволяють перевозити до 29,9 тис. тонн, за даними аналітиків Starboard Maritime Intelligence, танкер завантажений лише на 30% (близько 7000–8000 тонн). Офіційним пунктом призначення в системі AIS вказано «For order», проте міжнародні моніторингові групи підтверджують, що вантаж призначений для Куби, яка потерпає від енергетичної кризи.

До речі, танкер Universal перебуває під жорсткими обмеженнями багатьох країн:

США санкції ввели ще 10 січня 2025 року.

ЄС включив судно до списку 20 травня 2025 року за ризиковані практики перевезення нафти.

Швейцарія, Велика Британія та Канада приєдналися до санкцій протягом 2025 – початку 2026 років.

Україна ввела санкції на судно 13 грудня 2025 року, а раніше — на його капітана.

Це вже другий за останні тижні танкер із російським лпаливом, що прямує на Кубу в обхід американської блокади острова.