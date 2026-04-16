Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
"Схеми": ​сім’я нардепа від ОПЗЖ має агрофірму в окупації, яка сплачує податки в бюджет Росії

Йдеться про агрофірму "Нива" – підприємство, засноване у селі Успенівка Запорізької області в кінці 90-х. У 2023 році, після окупації Успенівки, компанію офіційно "зареєстрували" за законами РФ.

"Схеми": ​сім’я нардепа від ОПЗЖ має агрофірму в окупації, яка сплачує податки в бюджет Росії
Віталій Борт
Фото: скриншот відео

Журналісти проєкту "Схеми" виявили агробізнес на окупованій частині Запорізької області, перереєстрований за російськими законами і записаний на родину депутата від нині забороненої ОПЗЖ Віталія Борта

Про це повідомляє "Радіо Свобода"

Зазначається, що за три роки, починаючи з 2023 року, як порахували журналісти, фірма сплатила в бюджет Росії близько 12 млн грн податків.

У розслідуванні йдеться про агрофірму "Нива" – підприємство, засноване у селі Успенівка Запорізької області в кінці 90-х. У 2023 році, після окупації Успенівки російськими військами, компанію офіційно зареєстрували за законами РФ. 

Ще у 2012-му серед її власників – через іншу компанію Агрофірма "Прогрес" – з’явилась Ольга Борт, дружина Віталія Борта, а до того був – і сам нардеп.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, у серпні 2022-го, Ольга Борт подарувала 75% частки в Агрофірмі "Прогрес" – тобто компанії-співзасновниці Агрофірми "Нива" – своєму батькові Анатолію Трандафілову.

На момент укладання угоди дружина нардепа перебувала у Флориді, тому залучила для цього довірену особу. Жінка з таким же ім’ям згадується в деклараціях Борта як розпорядниця банківськими рахунками нардепа і його дружини.

Менше ніж за рік, у квітні 2023-го, фірма тестя продала частку в "Ниві" Ларисі Поладян – це близька родичка нардепа, сестра його дружини. Хоч в акті передачі частки Поладян зазначена як громадянка України, на той момент вона вже мала російський паспорт, виданий у 2022 році. 

Журналісти з’ясували, що для того, щоб укласти угоду про купівлю частки в компанії, Поладян приїздила в Київ, про що свідчать як її підписи на документах, завірені київським нотаріусом, так і перетини кордону.

Раніше "Схеми" знайшли у родини нардепа інший бізнес в окупації – а саме, кримську дорожньо-будівельну компанію, яка зводила на півострові транспортні розв’язки для "іміджевих" інфраструктурних проєктів президента РФ Владіміра Путіна.

  • Віталій Борт, обраний від ОПЗЖ – нині член депутатської групи "Платформа за життя і мир". Був депутатом чотирьох скликань (останнє – з 2019 року). Голосував за "диктаторські закони"16 січня 2014 року. У квітні того ж року Борт був на засіданні Макіївської міськради, на якому місцеві депутати проголосували за так званий "референдум про долю Донбасу". Борт публічно це підтримав.
  • У 2024 році депутат увійшов в тимчасову слідчу комісію ВР щодо використання коштів на будівництво фортифікацій і закупівлю дронів, але через публічний розголос його виключили зі її складу. Його спричинило розслідування «Схем» про те, що у квітні й у липні 2023 року Борт виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови ВР, але обидва рази не повертався вчасно. Після публікації в ОГП повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення службового підроблення чинним народним депутатом.
  • У новому розслідуванні журналісти з’ясували, що Борт у період з 2024 по лютий 2026 року продовжив їздити за кордон у відрядження, але більшість часу відпочивав з родиною у Маямі.
﻿
Читайте також
