Журналісти проєкту "Схеми" виявили агробізнес на окупованій частині Запорізької області, перереєстрований за російськими законами і записаний на родину депутата від нині забороненої ОПЗЖ Віталія Борта.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що за три роки, починаючи з 2023 року, як порахували журналісти, фірма сплатила в бюджет Росії близько 12 млн грн податків.

У розслідуванні йдеться про агрофірму "Нива" – підприємство, засноване у селі Успенівка Запорізької області в кінці 90-х. У 2023 році, після окупації Успенівки російськими військами, компанію офіційно зареєстрували за законами РФ.

Ще у 2012-му серед її власників – через іншу компанію Агрофірма "Прогрес" – з’явилась Ольга Борт, дружина Віталія Борта, а до того був – і сам нардеп.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, у серпні 2022-го, Ольга Борт подарувала 75% частки в Агрофірмі "Прогрес" – тобто компанії-співзасновниці Агрофірми "Нива" – своєму батькові Анатолію Трандафілову.

На момент укладання угоди дружина нардепа перебувала у Флориді, тому залучила для цього довірену особу. Жінка з таким же ім’ям згадується в деклараціях Борта як розпорядниця банківськими рахунками нардепа і його дружини.

Менше ніж за рік, у квітні 2023-го, фірма тестя продала частку в "Ниві" Ларисі Поладян – це близька родичка нардепа, сестра його дружини. Хоч в акті передачі частки Поладян зазначена як громадянка України, на той момент вона вже мала російський паспорт, виданий у 2022 році.

Журналісти з’ясували, що для того, щоб укласти угоду про купівлю частки в компанії, Поладян приїздила в Київ, про що свідчать як її підписи на документах, завірені київським нотаріусом, так і перетини кордону.

Раніше "Схеми" знайшли у родини нардепа інший бізнес в окупації – а саме, кримську дорожньо-будівельну компанію, яка зводила на півострові транспортні розв’язки для "іміджевих" інфраструктурних проєктів президента РФ Владіміра Путіна.