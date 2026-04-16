Росіяни атакували ударним БпЛА житловий будинок у Буринській громаді Сумщини.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.
За його словами, через обстріл поранені двоє людей.
«53-річного чоловіка з тяжкими травмами доставили до обласного центру для подальшого лікування. Також постраждала 45-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Усі наслідки атаки уточнюються», - зазначив Григоров.
- 16 квітня через російські дронові атаки на Сумщині загинула людина.
- Протягом доби, з ранку 15 квітня до ранку 16 квітня, ворожі війська здійснили понад 40 обстрілів по 19 населених пунктах в 10 територіальних громадах області.