Росіяни атакували ударним БпЛА житловий будинок у Буринській громаді Сумщини 16 квітня 2026 року

Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, через обстріл поранені двоє людей.

«53-річного чоловіка з тяжкими травмами доставили до обласного центру для подальшого лікування. Також постраждала 45-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Усі наслідки атаки уточнюються», - зазначив Григоров.