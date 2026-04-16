Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
​15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка збирала дані про адмінбудівлі Сил оборони в Києві

Після передачі розвідданих ворогу жінка сподівалася на "евакуацію" до Росії через треті країни.

Ілюстративне фото
Фото: pixabay

На підставі доказової бази кіберфахівців та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка ФСБ Росії, яку викрили в Києві в серпні 2025 року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Агентку затримали "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля однієї з військових частин Національної гвардії. Вона мала передати російській спецслужбі план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових паркувальних майданчиків по периметру оборонного об’єкта.

Аналогічні розвіддані вона збирала й про пункти базування столичних ТЦК.

За даними слідства, завдання росіян виконувала завербована ФСБ місцева фрілансерка. До уваги російської спецслужби жінка потрапила через її знайомого з тимчасово захопленого Криму.

Після збору і передачі розвідданих агентка сподівалася на "евакуацію" до Росії через треті країни.

Під час обшуків у жінки вилучили смартфон, який вона використовувала для контактів з російським спецслужбістом. Наразі суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Нагадаємо, що в березні в Києві затримали продавчиню магазину, яку підозрюють у корегуванні атак на ОПК та ТЕЦ столиці. 

Читайте також
