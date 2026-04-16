​15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка збирала дані про адмінбудівлі Сил оборони в Києві

Після передачі розвідданих ворогу жінка сподівалася на "евакуацію" до Росії через треті країни.

На підставі доказової бази кіберфахівців та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка ФСБ Росії, яку викрили в Києві в серпні 2025 року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Агентку затримали "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля однієї з військових частин Національної гвардії. Вона мала передати російській спецслужбі план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових паркувальних майданчиків по периметру оборонного об’єкта.

Аналогічні розвіддані вона збирала й про пункти базування столичних ТЦК.

За даними слідства, завдання росіян виконувала завербована ФСБ місцева фрілансерка. До уваги російської спецслужби жінка потрапила через її знайомого з тимчасово захопленого Криму.

Після збору і передачі розвідданих агентка сподівалася на "евакуацію" до Росії через треті країни.

Під час обшуків у жінки вилучили смартфон, який вона використовувала для контактів з російським спецслужбістом. Наразі суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

