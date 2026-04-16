Головне за ніч та ранок четверга, 16 квітня: масована ворожа атака, 15 загиблих в Одесі, Києві та Дніпрі, понад 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака , 153 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, стрілянина в школі в Туреччині.

Близько 2:30 ночі росіяни здійснили балістичну атаку по українських містах, у Києві та Дніпрі лунали вибухи. Запуск, за інформацією моніторингових каналів, здійснювався з Брянська.

Міністр внутрішніх справ Клименко повідомив, що загалом за ніч ворог вбив 15 українців. Понад 100 цивільних отримали поранення. "Ця нічна атака росії вкотре була й по тих, хто рятує. У Києві окупанти завдали повторного удару, коли екстрені служби приїхали на допомогу пораненим. Травми отримали 3 поліцейських та 4 медики", – сказав урядовець.

За даними від ДСНС станом на ранок, в Києві загинули 4 людини, зокрема – дитина 12 років. Поранені 60.

Пошкодження є в Подільському, Оболонському, Шевченківському, Деснянському і Дніпровському районах.

У Подільському районі Києва розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки.

У Дніпрі, за повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, росіяни поцілили у житлові квартали, пошкоджено навчальний заклад. Троє людей убиті, 27 людей поранені, 14 госпіталізовані.

У Дніпропетровській області через російські удари чотири людини загинули, 34 дістали поранень. Ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та ракетами.

Ворог атакував також Харків та Одесу.

В Одесі 9 людей загинули. Поранені ще 23. Пошкоджено Приморський та Хаджибейський райони.

Після ракетної атаки ворог продовжив атаку дронами, зокрема – проти Київської області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення.

Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку.

Сили оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1100 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ складають близько 1 315 070 осіб.

Із 07.00 15 квітня по 07.00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників. ППО знешкодила 667 цілей.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 703 повітряних цілей:

19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

20 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракети Іскандер-К;

659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

За попередніми даними, станом на 07.30 ППО знешкодила 667 ворожих цілей:

19 крилатих ракет Х-101;

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

4 крилаті ракети Іскандер-К;

636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Станом на ранок атака тривала.

Сьогодні вранці окупанти атакували Мерефу на Харківщині.

Унаслідок обстрілу ворожим БпЛА загинула жінка, ще шестеро людей постраждали.

На півдні Туреччини стався вже другий за останні два дні інцидент з використанням зброї у навчальному закладі. У регіоні Караманмарас нападник вбив у школі 9 людей.

Міністр внутрішніх справ Мустафа Джіфджі повідомив, що жертвами стрільця стали 8 учнів та 1 вчитель. 13 людей зазнали вогнепальних поранень. 14-річного нападника ліквідували. У хлопця було з собою одразу 5 одиниць зброї і набої до них. Мотив нападу наразі залишається невідомим. За день до цього нападу 19-річний чоловік також відкрив вогонь у школі на південному сході Туреччини, поранивши 16 людей.

