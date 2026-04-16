Вчора Сили оборони ліквідували 1100 окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 1100 солдатів, 2 танки, бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, 2 РСЗВ та систему ППО.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 315 070 (+1 100) осіб
- танків – 11 866 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 391 (+1) од.
- артилерійських систем – 40 046 (+43) од.
- РСЗВ – 1 738 (+2) од.
- засоби ППО – 1 347 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня UAVs – 240 598 (+1 357) од.
- крилаті ракети – 4 537 (+20) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 89 761 (+208) од.
- спеціальна техніка – 4 126 (+1) од.
Дані уточнюються.