Польща піднімала бойову авіацію через ракетну атаку по Україні

Польща піднімала військові літаки через активність дальньої російської авіації, що здійснювала ракетні удари по України.
Про це повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.
Поляки піднімали в повітря пару винищувачів та літаки радіолокаційного спостереження. Також були переведені в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
В ЗС Польщі заявили, що такі дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору.
"Оперативне командування Збройних Сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування", - йдеться в повідомленні.
- 15 квітня росіяни здійснили комбінований удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 369 ворожих цілей.