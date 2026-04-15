Польща піднімала бойову авіацію через ракетну атаку по Україні

Системи ППО та радіолокаційної розвідки Польщі також перевели в підвищену бойову готовність.

Польща піднімала військові літаки через активність дальньої російської авіації, що здійснювала ракетні удари по України.

Про це повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Поляки піднімали в повітря пару винищувачів та літаки радіолокаційного спостереження. Також були переведені в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

 В ЗС Польщі заявили, що такі дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору.

"Оперативне командування Збройних Сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування", - йдеться в повідомленні.

  • 15 квітня росіяни здійснили комбінований удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито/подавлено 369 ворожих цілей.
