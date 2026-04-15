Гідрометцентр прокоментував інформацію про «аномально спекотне літо»

Гучні заяви про «аномально спекотне літо» не відповідають науковим оцінкам.

Про це заявив Український гідрометцентр.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, зараз ідеться лише про ймовірнісний розвиток ENSO: переважають нейтральні умови, а шанс Ель-Ніньйо — близько 40%, пояснили синоптики. Це не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал, запевнив гідрометцентр.

«Водночас наші синоптики УкрГМЦ наголошують: робити висновки про літо зарано, і прямого зв’язку між коливаннями температури поверхні Тихого океану в його центральній і східній екваторіальній частині з погодою в Україні немає. Певна опосередкована кореляція може прослідковуватися, але потребує детальнішого вивчення та аналізу науковцями. Але саме ці обережні формулювання часто перетворюються в медіа на категоричні заяви, що є маніпуляцією та клікбейтом», - ідеться в заяві гідрометцентру.

Синоптики пояснили, що сезонні прогнози не дають конкретних температур чи розподілу опадів, а лише тенденції та ймовірності.