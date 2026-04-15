Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Гідрометцентр прокоментував інформацію про «аномально спекотне літо»

Синоптики наголошують: робити висновки про літо зарано.

Гучні заяви про «аномально спекотне літо» не відповідають науковим оцінкам.

Про це заявив Український гідрометцентр.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, зараз ідеться лише про ймовірнісний розвиток ENSO: переважають нейтральні умови, а шанс Ель-Ніньйо — близько 40%, пояснили синоптики. Це не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал, запевнив гідрометцентр.

«Водночас наші синоптики УкрГМЦ наголошують: робити висновки про літо зарано, і прямого зв’язку між коливаннями температури поверхні Тихого океану в його центральній і східній екваторіальній частині з погодою в Україні немає. Певна опосередкована кореляція може прослідковуватися, але потребує детальнішого вивчення та аналізу науковцями. Але саме ці обережні формулювання часто перетворюються в медіа на категоричні заяви, що є  маніпуляцією та клікбейтом», - ідеться в заяві гідрометцентру.

Синоптики пояснили, що сезонні прогнози не дають конкретних температур чи розподілу опадів, а лише тенденції та ймовірності.

Читайте також
