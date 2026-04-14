У вівторок в Україні подекуди можливі заморозки, температурний максимум +19°

Опадів не передбачається, лише на сході вдень можливий дощ.

У вівторок,14 квітня, в Україні вдень буде сонячно та без опадів, лише на сході прогнозується дощ. Подекуди можливі заморозки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер північно-західний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с, вдень у східних і Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі на Правобережжі в повітрі заморозки 0-3°, на решті території температура вночі 1-6° тепла, крім східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

Вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°, на сході та північному сході 7-12°.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла;

у Києві вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень близько 15° тепла.