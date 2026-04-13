Понад 100 бойових зіткнень зафіксовано на фронті від початку доби

Найбільше ворожих штурмів було на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Від початку доби 13 квітня на фронті відбулися 104 бойові зіткнення.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, загалом ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6213 дронів-камікадзе та здійснив 2737 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення, противник наступав у бік населеного пункту Таратутине. Крім цього, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув вісім керованих бомб, здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили два ворожі штурми у бік населених пунктів Новоплатонівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися поблизу Діброви, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили одну штурмову дію противника у бік Рай-Олександрівки.

У районі населеного пункту Тихонівка наші оборонці відбили одну атаку на Краматорському напрямку.

Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив двадцять атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Заповідне, Білицьке, Гришине, Покровськ та Муравка. Одне боєзіткнення триває дотепер.За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 63 окупанти та 12 - поранено; знищено 9 одиниць автомобільної та 11 одиниць спеціальної техніки, пошкоджено одну артилерійську систему, чотири одиниці автомобільної техніки та 13 укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 273 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Січневе, Вороне, Злагода та Новогригорівка. Авіаційних ударів зазнали околиці населених пунктів Омельник, Ясна Поляна та Зарічне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Гірке та Гуляйполе. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Новомиколаївка, Єгорівка, Чарівне, Долинка, Верхня Терса, Копані.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Степногірська, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Ясна Поляна, Зарічне та Омельник.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три марні атаки у бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.